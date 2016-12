EHC RB München: Bereit fürs Halleluja

Am Freitag gegen Berlin und am Sonntag gegen Köln zieht der EHC RB München in die 10.000 Zuschauer fassende Olympiahalle.

München - Es geht los: Am Freitag gegen Berlin und am Sonntag gegen Köln zieht der EHC RB München in die 10.000 Zuschauer fassende Olympiahalle.

Endlich ist es so weit! Am Freitagabend um 19.30 Uhr steigt das erste Hockey Halleluja dieser Saison in der Olympiahalle. Der EHC Red Bull München zieht dann für zwei Partien – am Freitag gegen Berlin und am Sonntag gegen Köln (19.30 Uhr) – in die 10.000 Zuschauer fassende Halle, in der extra für diesen Anlass eine Eisfläche „gelegt“ wurde (tz berichtete). Für das Spiel gegen Köln wird es übrigens noch wenige Sitzplatztickets an der Abendkasse geben. „Die Vorfreude auf die Spiele ist schon seit einigen Tagen im Team zu spüren“, sagte Florian Kettemer, der nach langer Verletzungspause bereits vor einer Woche sein Comeback geben konnte, zur tz. Für ihn war es das große Ziel, spätestens zum Halleluja wieder fit zu sein. „Das war in der Tat mein allererster Gedanke, als ich mich im Oktober verletzt habe. Ich wollte unbedingt bei den Spielen in der Olympiahalle wieder dabei sein“, so „Kette“. „Dass es sogar schon zwei Partien vorher so weit war, verdanke ich dem tollen Medical Staff des Vereins und meinem Body&Mind-Trainer Thomas Hertlein.“

Am Donnerstag fand das erste Training in der Olympiahalle statt. Besonders die neuen Spieler waren begeistert. „Die Jungs, die in der vergangenen Saison noch nicht dabei waren, haben schon gestaunt. Natürlich wissen wir, wie es ist, vor mehreren Tausend Zuschauern zu spielen, aber wenn es dann noch die eigenen Fans sind, ist das toll!“, berichtete Kettemer. Außerdem zeige die Veranstaltung, dass Eishockey in München von einem großen Publikum angenommen werde. „Dass so viele Fans – wenn die Möglichkeit besteht – zu einem Spiel kommen, ist toll“, sagt Kettemer. „Das zeigt, dass Eishockey hier in München noch einiges an Potenzial hat.“

Nun will das Team von Trainer Don Jackson aber erst einmal da weitermachen, wo es beim 5:0 gegen Schwenningen am Mittwoch aufgehört hatte. Mit dem Sieg gegen die Schwaben stellten die Münchner einen neuen Team-Rekord auf. Mittlerweile hat die Mannschaft neun Heimpartien in Folge gewonnen. Jetzt sollen gegen die kriselnden Berliner und die zuletzt dreimal siegreichen Kölner zwei weitere Dreier hinzukommen. Damit die Fans das neue Jahr gleich in Hochstimmung beginnen können.

Hockey HALLEluja 2016: EHC Red Bull München zieht in die Olympiahalle

