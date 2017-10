Dämpfer in der Champions League: EHC verliert Gruppenführung

Heimniederlage gegen Brynäs IF

von Florian Weiß

Der EHC Red Bull München hat durch die knappe Heimniederlage gegen Brynäs IF aus Schweden die Führung in der Vorrundengruppe G der Champions Hockey League verloren.

Rückschlag für den EHC Red Bull München im Kampf um den Gruppensieg in der Champions Hockey League. Am Dienstagabend unterlag der Deutsche Meister vor 2160 Zuschauern im Olympia-Eisstadion dem schwedischen Vize-Champion Brynäs IF mit 2:3 (0:1, 2:2, 0:0), die damit die Tabellenführung von den Red Bulls übernahmen. Die Entscheidung um den Gruppensieg fällt am kommenden Dienstag beim „Rückspiel“ in Schweden.

EHC-Coach Don Jackson verzichte auf seine Stars Jason Jaffray, Dominik Kahun und auch auf Kapitän Michael Wolf, gönnte den dreien zwei Tage nach dem 5:2 gegen Augsburg in der Liga eine Verschnaufpause. Dafür bot er mit Emil Quaas und Niklas Postel zwei Youngster auf, die bereits in der vergangenen Saison in der DEL zum Zug gekommen waren. Ebenfalls auf dem Eis waren mit Tobias Eder (Bruder von EHC-Crack Andreas Eder), Pascal Grosse und Nicolas Strodel drei Profi-Debütanten. Alle fünf Akteure spielen ansonsten beim Farm-Team Red Bull Juniors.

Die Gäste aus der 75.000-Einwohner-Stadt Gävle fanden zunächst besser ins Spiel und gingen folgerichtig durch ihren Topscorer Kevin Clark in Überzahl in Führung (6.). Nach 22 Minuten verpasste Frank Mauer den Ausgleich, im direkten Gegenzug erhöhte Juuso Ikonen auf 0:2. Doch der EHC schüttelte sich und schlug zurück, ausgerechnet der 18-jährige Debütant Strodel besorgte den Anschlusstreffer (24.). Dann war das Spiel für Steve Pinizzotto vorzeitig beendet. Nachdem er zwei Minuten wegen Behinderung erhalten hatte, konnte er seinen Mund nicht halten und musste wegen Beschimpfung der Referees unter die Dusche. In Überzahl erzielte Frank Mauer dennoch den nicht unverdienten Ausgleich für den EHC (31.), doch Brynäs schlug zurück und traf in Person von Jacob Blomqvist zum 2:3 (33.). Der EHC kämpfte bis zum Spielende um den Ausgleich, doch der Puck wollte nicht mehr an Brynäs-Keeper David Rautio vorbei, es blieb bei der ersten CHL-Niederlage der Münchner in dieser Spielzeit.

Am Freitag reist der EHC zum Derby nach Nürnberg, ehe es am Sonntag zu Hause gegen Mannheim geht. Da gibt es dann erstmals eine besondere Aktion, präsentiert von EHC-Premiumpartner „Die Bayerische“: Den „Shot oft the Year“, bei dem die Kandidaten bis zu 100.000 Euro gewinnen können – wenn der Jackpot bis zur sechsten Austragung nicht geknackt wurde.

