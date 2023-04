EHC Red Bull feiert Eishockey-Titel am Marienplatz: OB Reiter überrascht mit FC-Bayern-Aussagen

Von: Marcel Schwenk

Der EHC Red Bull München ist erneut deutscher Eishockey-Meister. OB Dieter Reiter überraschte bei der Feier im Rathaus mit Aussagen über den FC Bayern.

München - Zum vierten Mal seit 2016 sicherte sich der EHC Red Bull München am vergangenen Sonntag (23. April) den Meistertitel in der DEL. 3:1 stand es am Ende des fünften Spiels der Finalserie gegen den ERC Ingolstadt, gleichbedeutend mit dem Sieg im wichtigsten nationalen Wettbewerb.

Vereinsname: EHC Red Bull München Gründungsjahr: 1998 Trainer: Don Jackson Größte Erfolge: 4x Meister der DEL

EHC-Stürmer Yasin Ehliz findet Titelgewinn „unglaublich“

„Wir hatten Rückschläge, haben Finals zusammen verloren und es ist unglaublich schön, dass wir uns endlich belohnt haben. Wir wussten, dass wir ein perfektes Jahr brauchen, um den Titel zu holen. In den Momenten, in denen wir unter Druck waren, haben wir unser bestes Hockey aufs Eis gebracht. Ingolstadt hat uns alles abverlangt, am Ende haben wir verdient gewonnen“, bilanzierte Kapitän Patrick Hager nach der Partie.

Stürmer Yasin Ehliz bezeichnete den Gewinn als „unglaublich“, Keeper Mathias Niederberger war „wahnsinnig stolz auf die Mannschaft“. Zunächst ließen sich die Eishockey-Stars im goldenen Konfettiregen auf dem Eis feiern, im Anschluss ging es laut der Bild im Restaurant „Burger & Lobster Bank“ weiter - bis drei Uhr morgens.

EHC-Kapitän Patrick Hager präsentiert den wenigen Fans auf dem Marienplatz die Trophäe. © Imago Images / Eibner; Screenshot: twitter.com @guek62

EHC Red Bull feiert Eishockey-Titel am Marienplatz: OB Reiter überrascht mit FC-Bayern-Aussagen

Am Dienstag stand schließlich die Ehrung durch den Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter und Sportbürgermeisterin Verena Dietl an. Bei seiner Rede ließ sich Reiter laut Bild zudem zu einer überraschenden Aussage in Bezug auf den FC Bayern München hinreißen. „Eigentlich bin ich das als Oberbürgermeister über Jahre hinweg gewohnt. Ich weiß aber noch nicht, ob ich dieses Jahr eine andere Meisterfeier sehen werde. Das entscheidet sich ja noch“, wird der SPD-Politiker zitiert.

Aktuell liegt der Triple-Sieger von 2020 in der Bundesliga hinter Borussia Dortmund nur auf dem zweiten Rang, durch die 1:3-Pleite in Mainz haben die Münchner die Meisterschaft nicht mehr in der eigenen Hand. „Über Trainerwechsel wird in München in Sportmannschaften intensiv diskutiert. Man kann es so und so machen. Der EHC macht es richtig, indem er seit 2014 auf denselben Trainer setzt“, soll Reiter zudem zum Wechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel gesagt haben. Ein durchaus deutlicher Kommentar.

EHC Red Bull präsentiert Pokal am Marienplatz - kaum Fans vor Ort

Allerdings könnte neben dem Männer- auch noch das Frauenteam des FCB die Schale holen. Vier Spieltage vor dem Saisonende führt die Mannschaft von Trainer Alexander Straus das Tableau mit einem Zähler vor dem VfL Wolfsburg an.

Aber zurück zum Eishockey: Nach einem Eintrag in das Große Gästebuch der Stadt zeigte sich das Team auf dem Rathausbalkon, wo stolz die 10,4 Kilogramm schwere Trophäe präsentiert wurde. Bitter für den Titelträger: Kaum ein Fan war zur Feier am Marienplatz gekommen.

EHC Red Bull München plant große Feier mit Fans am 30. April

„An einem Werktag um 11.22 Uhr auf den Rathausbalkon zu gehen ist - nun ja, zumindest mutig“, schreibt Günter Klein, Chefreporter Sport beim Münchner Merkur, zu einem mit Fotos versehenen Tweet. Auf dem Bild sind vornehmlich Fotografen zu sehen, Fans findet man kaum.

Diese dürften aller Voraussicht nach aber am kommenden Sonntag (30. April) zahlreich erscheinen. Dann ist auf dem Vorplatz des Eisstadions eine große Feier mit den Anhängern geplant, bei der die Mannschaft den Pokal präsentiert, Autogramme geben wird und für Schnappschüsse zur Verfügung steht. (masc)