EHC München siegt im ersten DEL-Finale gegen Mannheim

Erster Schritt zur Titelverteidigung

Der EHC Red Bulll München hat das erste Finalspiel gegen Adler Mannheim gewonnen.

Mannheim - Eishockey-Serienmeister Red Bull München hat den ersten Schritt zum vierten Titelgewinn in Folge gemacht. Das Team von Rekordtrainer Don Jackson gewann im ersten Play-off-Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beim Hauptrundensieger Adler Mannheim mit 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) nach Verlängerung und ging in der Best-of-seven-Serie mit 1:0 in Führung.

EHC siegt in ausverkaufter SAP Arena

Matt Stajan (48.) und Frank Mauer (79.) erzielten vor 13.600 Zuschauern in der ausverkauften SAP Arena die Tore für die Münchner, die sich im Halbfinale in der längsten Play-off-Serie der deutschen Eishockeygeschichte gegen die Augsburger Panther erst nach fast 505 Minuten durchgesetzt hatten. Für den siebenmaligen Meister Mannheim, der 2015 seinen letzten Titel gewann, traf Ben Smith (24.). Das zweite Finale findet am Samstag (19.30 Uhr/Sport1 und Magenta Sport) in München statt.

SID