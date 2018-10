EHC verpasst Sprung an die Tabellenspitze

Nach drei Siegen in Folge

Serienmeister Red Bull München hat zum Auftakt des neunten Spieltages der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den Sprung an die Tabellenspitze verpasst.

München - Nach zuletzt drei Siegen in Serie verloren die Münchner am Sonntag vor heimischer Kulisse 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) gegen Ex-Meister ERC Ingolstadt.

David Elsner (7.) und Tyler Kelleher (26.) brachten Ingolstadt in Führung, Ryan Button (27.) gelang der schnelle Anschlusstreffer für die Münchner. Im Schlussabschnitt erhöhte Brett Olson (48.), ehe Patrick Hager (55.) das Spiel noch einmal spannend machte. Michael Collins (60.) sorgte kurz vor Schluss mit einem Treffer ins leere Tor für den Endstand. Die Ingolstädter (17 Punkte) zogen damit in der Tabelle an München (16) vorbei und verbesserten sich auf Rang drei. München ist Fünfter.

Düsseldorft verteidigt Tabellenführung

Die Düsseldorfer EG hat die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) trotz einer Niederlage am neunten Spieltag erfolgreich verteidigt. Nach sieben Siegen zum Saisonstart verlor der Altmeister am Sonntag bereits zum zweiten Mal in Folge, nach einer Aufholjagd im dritten Drittel unterlag die DEG den Krefeld Pinguinen mit 3:4 (0:2, 0:1, 3:0, 0:1) nach Verlängerung.

Der erste Verfolger Adler Mannheim musste sich bei Vizemeister Eisbären Berlin mit 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) geschlagen geben. Düsseldorf liegt mit 19 Punkten an der Spitze, Mannheim steht weiterhin bei 18 Zählern und belegt Rang zwei. Die Straubing Tigers könnten mit einem Sieg am Sonntagabend gegen die Nürnberg Ice Tigers (19.00 Uhr) neuer Spitzenreiter werden.

Die Grizzlys Wolfsburg mussten nach dem überraschenden 4:3-Sieg am Freitag gegen Tabellenführer Düsseldorfer EG einen Rückschlag hinnehmen. Die Wolfsburger verloren bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 3:4 (0:3, 1:1, 2:0), es war die insgesamt siebte Niederlage.

sid

