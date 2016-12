Zwei „Hockey Halleluja“-Spiele: „Good Rutsch“

Was sich der EHC München erwartet

München – Ein Jahresübergang mit zwei „Hockey Halleluja“-Spielen in der großen Halle: Was sich der EHC München von den Partien gegen die Eisbären Berlin und Köln erwartet:

Don Jackson (München) und Pat Cortina (Schwenningen), sie beide sind Trainer, die auch nach vielen Jahren in Deutschland zwischen vertrauter Mutter- und fremder Wohnsitzsprache hin- und herschalten, und als sie am Mittwochabend auseinandergingen, wünschte jeder dem anderen, dass er bestens ins Neue Jahr hinüberkommen möge: „Good Rutsch, Pat.“ „Good Rutsch, Don.“

Doch während der Ex-Münchner Cortina sich nach einer 0:5-Vorführung an alter Wirkungsstätte („Unser Energie-Level war niedrig“) angesichts der Miene seines Vorgesetzten Jürgen Rumrich fragen muss, wie lange man bei den Schwenninger Wild Wings noch an ihn glauben wird, hat Kollege Jackson eher die Vorahnung, dass er mit einem schönen Erlebnis ins Jahr 2017 hinübergleiten wird. Am Freitag (19.30 Uhr) – und gleich nochmals am Neujahrsabend – spielt der EHC München in der großen Olympiahalle, gegen die Eisbären Berlin (am 1. Januar gegen Köln) werden 10 000 Zuschauer erwartet.

Nun ist es nicht außergewöhnlich, vor einer solchen Kulisse aufzutreten. Der EHC hat einige Ex-NHL-Spieler, die aus Nordamerika die modernsten Arenen gewöhnt sind, und auch in der Deutschen Eishockey-Liga stehen einige Hallen, die deutlich mehr Plätze bieten als der Münchner Siebzigerjahre-Bau (nämlich: Köln, Mannheim, Berlin, Düsseldorf). Trotzdem hält es Don Jackson für etwas Besonderes, in der Olympiahalle zu spielen: „Anderes Setting, andere Atmosphäre.“ Das helfe auch einem wie Abwehrstar Deron Quint, 40, der schon überall auf der Welt gespielt hat. Kapitän Michael Wolf sieht es auch pragmatisch: „Wir haben gute Erfahrungen mit den Spielen in der Olympiahalle.“ Voriges Jahr bezwang München Augsburg (6:3) und Berlin (3:0), in der Vereinsgeschichte steht außerdem noch ein 5:0 über Augsburg aus dem Jahr 2011. Wolf weiß natürlich auch, dass es Gewaltigeres gibt in Deutschland als die Olympiahalle – aber: „Hier“, sagt er, in der Olympia-Eishalle stehend, „spielen wir halt vor 5000 Zuschauern, drüben sind es 10 000“.

„Hockey Halleluja“ heißt die massiv beworbene Doppelveranstaltung, die auch für einen Haudegen wie den Mittdreißiger Wolf noch ein Novum bringt: „An Neujahr habe ich noch nie ein Eishockeyspiel gehabt.“ Die Silvester-Modalitäten wird er als Kapitän mit Trainer Don Jackson nach dem heutigen Match gegen Berlin abklären. „Ich bin aber eh kein großer Silvesterfeierer.“

Ob das „Hockey Halleluja“ nachhaltig sein wird für das Projekt Eishockey in München? Einer wie Wolf lässt da eine eher skeptische Einstellung erahnen: „Die Leute, die zu den Events kommen, müssten halt auch mal unsere normalen Spiele in der kleinen Halle anschauen.“ Die Mannschaft könne nur ihre Leistung („Einen aufregenden Spielstil“, wie Don Jackson sagt) anbieten und die Geschichte hinter der Leistung.

Berlin ist der erste Halleluja-Gegner. Großer Name, DEL-Rekordmeister, aber aktuell von der Rolle (1:7 in Ingolstadt, n.V. 2:3 zuhause gegen Krefeld, Platz acht, Trainer Krupp angezählt). Don Jackson, der mit den Eisbären fünf Titel gewonnen hatte, sagt: „Ich bin perplex, das Team in einer solchen Situation zu sehen.“ Weit entfernt von einem Good Rutsch.