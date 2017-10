Macek lässt die Bullen in der Verlängerung gegen Krefeld jubeln

EHC bleibt Spitzenreiter

Der EHC Red Bull München hat die Tabellenführung in der DEL verteidigt,, musste gegen die Krefeld Pinguine trotz Zwei-Tore-Führung noch in die Verlängerung.

Das war knapp! Der EHC gewann am Mittwochabend in der Verlängerung gegen die Krefeld Pinguine mit 3:2, feierte seinen achten Heimsieg in Folge – und holte sich damit vorübergehend die Tabellenführung zurück.

Beim Aufeinandertreffen zwischen DEL-Topscorer Keith Aucoin (EHC) und dem besten Torschützen der Liga, Krefelds Marcel Müller, kamen die Münchner früh zu guten Chancen – aber die Gäste spielten gut mit und setzten gefährliche Nadelstiche. Gegen Ende des Drittels erhöhten die Münchner noch einmal den Druck, doch es blieb nach 20 Minuten beim 0:0. So lange die 3090 Zuschauer im ersten Drittel vergebens warten mussten, so schnell ging es dann im zweiten: Nur 52 Sekunden waren gespielt, da hielt Steve Pinizzotto zentral einfach mal drauf –1:0!

Die Münchner legten durch Maxi Kastner schnell nach (24.), aber die knallgelben Pinguine verkürzten durch Jordan Caron (28.) – eine knappe Führung, mit der die Bullen ins Schlussdrittel gingen. Dort hatten die Gäste früh zwei Riesenchancen zum Ausgleich, in der 50. Minute war es dann soweit: Der EHC ließ sich auskontern und musste den Ausgleich durch Schymmi schlucken – es ging in die Verlängerung. Dort ging es auf und ab, bis Brooks Macek nach knapp zweieinhalb Minuten für die Entscheidung sorgte – Riesenerleichterung in der Eishalle! Mit dem achten Heimsieg in Folge ist der Meister vorerst wieder auf Platz eins. Zeit zum Feiern bleibt aber nicht: Schon am Freitag geht es zum Derby nach Ingolstadt.

Max Kramer