Mit Münchner Kindl und Skyline: Das sind die EHC-Trikots 2017/18

Meister neu ausgestattet

Der EHC Red Bull München hat seine neuen Trikots für die DEL-Saison 2017/18 vorgestellt. Ein beliebtes Element kehrt zurück auf die Leiberl.

Die Fans haben lange gespannt gewartet, jetzt wurde das große Geheimnis gelüftet. Der EHC Red Bull München hat am Mittwoch seine neuen Trikots für die Saison 2017/18 vorgestellt, mit denen der amtierende Meister in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) auflaufen wird. An der Farbgebung ändert sich kaum etwas, zu Hause wird der EHC wie gewohnt komplett in blau, auswärts in weiß und blau auflaufen - allerdings mit eingearbeiteten bayerischem Rautenmuster. Die Brust der Jerseys ziert das goldene DEL-Logo für den Titelverteidiger, hinzu kommt der zweite Meisterstern nach der erfolgreichen Titelverteidigung im April dieses Jahres.

+ © EHC Red Bull München Was die Fans besonders freuen dürfte, ist das Comeback eines kleinen, aber feinen Designdetails am unteren Ende der Trikots. Die Münchner Skyline ist zurück auf den Leiberln, kombiniert mit dem Schriftzug „München“ sorgen sie für eine unverwechselbare Verbindung mit der Landeshauptstadt. Ein weitere Highlight versteckt sich in den Rückennummern: Unten in den Ziffern prangt das Stadtwappen, das Münchner Kindl.

„Die Trikots sind klassisch designed, das gefällt mir“ sagte Kapitän Michael Wolf. „Die München-Skyline ist ein sehr schönes Detail. Jetzt liegt es an uns Spielern, mit diesem Trikot möglichst viele Punkte zu holen.“

Beim Red Bulls Salute in Garmisch-Partenkirchen, dem Vorbereitungsturnier mit dem EHC, dem EC Red Bull Salzburg, Sparta Prag und dem SC Bern (10. Bis 12. August), werden die Trikots erstmals zum Einsatz kommen. Zu kaufen gibt es die neuen Trikots aber schon ab dem 6. August, denn da steigt ab 10.30 Uhr die große Saison-Eröffnungsfeier der Red Bulls am Olympia-Eisstadion im Olympiapark.

