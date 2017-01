Scouting fürs DEL-Viertelfinale

von Günter Klein schließen

EHC München traf auf zwei potentielle erste Playoff-Gegner - Wolf verletzt, Pinizzotto schwingt die Fäuste

Von Günter Klein

München– Die ellenlange Vorrunde in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ist in ihr letztes Viertel getreten; es ist die Zeit, in der man schon spekulieren darf: Wer könnte denn der Gegner in der ersten Playoff-Runde sein?

Der EHC München hat ein Scouting-Wochenende hinter sich gebracht. Am Freitag spielte er in Berlin, die Eisbären sind vom Titelmitfavoriten zu einem Dauerkrisenteam geworden, das auf Platz zehn abgeglitten ist – und somit eine Option für den Tabellenführer München in einem Viertelfinale (so Berlin die Qualifikation übersteht). Der EHC gewann 4:3, teils aufgrund souveräner Phasen, teils aus der mangelnden Einstellung der Berliner im zweiten Drittel, die ihr Spieler Florian Busch auf den Punkt brachte: „Da hätten wir auch unsere Bambini aufs Eis schicken können.“

Als Neunter nach München kamen dann am Sonntag die Straubing Tigers – mit der Empfehlung, zwei Tage vorher Nürnberg, Münchens Verfolger an der Spitze, mit einem 8:4 ausgespielt zu haben. Wäre Straubing ein genehmer Gegner in den Playoffs? Nun, unangenehm können die Niederbayern sein. Vorige Saison gewannen sie fünf von neun Spielen gegen den EHC, diese Saison sind sie im direkten Vergleich ebenfalls ebenbürtig. 2:2 steht es nach vier Partien. Am Sonntagnachmittag schaffte München durch einen 7:1 (2:1, 1:1, 4:0)-Sieg den Ausgleich.

Straubing fing gut an, führte früh (5.) durch Loibl, schnappte dann zwei Treffer durch Yannik Seidenberg binnen 19 Sekunden und geriet mit Münchens drittem Tor (Boyle/21.) aus der Spur. In einer Auszeit (32.) justierte Tigers-Trainer Larry Mitchell einiges neu, Straubing nutzte die Offensivfreude der Münchner zu einigen vielversprechenden Kontern. Doch so chancenlos wie Mike Cornell bei einer Schlägerei mit EHC-Sheriff Steve Pinizzotto (Resultat: blutige Nase) war Straubing in der Folge im letzten Drittel: München schoss sich auf ein 7:1 davon (Joslin, Boyle, Abeltshauser). Etwas zu deutlich.

Beim EHC gab es noch einen Anlass zu feiern: Stürmer Jason Jaffray, 35, machte sein 1000. Spiel als Profi (davon aber knapp 900 in den nordamerikanischen Ligen) – er ehrte sich selbst mit einem Tor (4:1) und einer Vorlage. Und beim EHC gab es einen Anlass zur Sorge: Kapitän Michael Wolf schied in der 33. Minute verletzt aus und kehrte nicht zurück. Stadionsprecher Stefan Schneider wünschte „gute Besserung“. Was nicht so klingt, als würde Wolf beim nächsten Training wieder auf dem Eis stehen.