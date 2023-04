Red Bull München gegen Grizzlys Wolfsburg: DEL-Playoffs jetzt live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Im Halbfinale der DEL-Playoffs kommt es zum Duell zwischen Red Bull München gegen Grizzlys Wolfsburg. So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und Stream.

München - Im Viertelfinale der DEL-Playoffs hatte Top-Team EHC Red Bull München mehr Mühe als erwartet. Durch den 2:1-Sieg im sechsten Spiel entschieden die Münchener die Best-of-seven-Serie gegen die Fischtown Pinguins mit 4:2 für sich - trotz zwei Niederlagen zu Beginn der Serie. „Wir sind sehr glücklich. Wir haben den Weckruf durch die beiden Niederlagen bekommen und haben danach super reagiert“, sagte Austin Ortega nach dem Erfolg in Bremerhaven.

DEL-Playoffs: Red Bull München und Grizzlys Wolfsburg wollen ins Finale

Im Halbfinale geht es nun gegen die Grizzlys Wolfsburg. „Wir hatten einen schwierigen Start, doch jetzt liegt es an uns, den gleichen Fehler nicht noch einmal zu machen. Wir wollen von der ersten Sekunde an Selbstvertrauen, Einsatzbereitschaft und vor allem unsere Qualität aufs Eis bringen. Alle Mannschaften, die im Halbfinale stehen, sind aus einem guten Grund noch dabei. Es wird ein harter Kampf“, wird EHC-Kapitän Patrick Hager auf der vereinseigenen Homepage zitiert.

Der EHC Red Bull München trifft auf die Grizzlys Wolfsburg. © IMAGO/kolbert-press/Burghard Schreyer

Die Grizzlys Wolfsburg gehen als Außenseiter in die Serie, wollen gegen das Top-Team aber überraschen. „Die Münchener haben eine unglaubliche Runde gespielt und sind vollkommen zu Recht ganz oben zu finden gewesen. Wir wissen, was da auf uns zukommt. Natürlich haben wir uns sehr über den Sieg in Straubing gefreut – aber der Fokus liegt voll und ganz auf dem Halbfinale. Wir werden alles reinwerfen und alles versuchen, um erfolgreich zu sein“, sagte Headcoach Mike Stewart vor dem ersten Duell in München.

Start des Spiels zwischen Red Bull München gegen Grizzlys Wolfsburg in Halbfinale der DEL-Playoffs ist am Freitag, 31. März 2023, um 19.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

DEL-Playoffs: Red Bull München gegen Grizzlys Wolfsburg live im Free-TV?

Das erste Spiel des DEL-Playoff-Halbfinales zwischen Red Bull München und den Grizzlys Wolfsburg am Freitag, 31.03.2023, wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

am Freitag, 31.03.2023, wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Die Übertragungsrechte teilen sich ServusTV und MagentaTV.

DEL-Playoffs: Red Bull München gegen Grizzlys Wolfsburg live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Red Bull München und den Grizzlys Wolfsburg am Freitag, 31.03.2023, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

am Freitag, 31.03.2023, wird live und in voller Länge auf zu sehen sein. Start der Partie ist um 19 Uhr .

. Um 18.30 Uhr startet die Übertragung mit den Vorberichten.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

DEL-Playoffs: Red Bull München gegen Grizzlys Wolfsburg im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen Red Bull München und den Grizzlys Wolfsburg am Freitag, 31.03.2023, live und in voller Länge im Internet.

am Freitag, 31.03.2023, live und in voller Länge im Internet. MagentaTV ist allerdings nicht kostenfrei erhältlich, was bedeutet, dass Red Bull München gegen Grizzlys Wolfsburg dort nicht gratis zu sehen ist.

dort nicht gratis zu sehen ist. MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

(smr)