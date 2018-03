Verewigt in Zement: Große Ehre für Olympia-Helden des EHC

Die Olympia-Helden von Pyeongchang aus den Reihen des EHC, sowie Bundestrainer Marco Sturm (4.v.l.) durften sich auf dem Olympic Walk of Stars verweigen.

„Olympic Walk of Stars“

Die Olympia-Helden des EHC Red Bull München haben sich im Olympiapark in Zement verewigen dürfen. Bisher hatten diese Ehre nur rund 200 Prominente.

Große Ehre für Danny aus den Birken, Yannic Seidenberg, Daryl Boyle, Brooks Macek, Patrick Hager, Dominik Kahun, Mauer und Bundestrainer Marco Sturm: die olympischen Silber-Helden durften sich am Freitag im „Olympic Walk of Stars“ in Zement verewigen.

„Ich bin schon gespannt, wie es ausschauen wird, wenn es dann letztlich an seinen Platz am Ufer des Olympiasees kommt“, sagte Mauer über die 90 mal 90 Zentimeter große Zementplatte und ergänzte: „Der Seidi (Yannic Seidenberg) hat seine Hand extrem reingepresst. Er wollte wohl sichergehen, dass sein Abdruck auch bleibt.“

Bisher sind knapp 200 Stars im Walk of Stars vertreten, darunter unter anderem Felix Neureuther, Lindsey Vonn, Phil Collins, Udo Jürgens und Alice Cooper.

tz