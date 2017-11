Viertelfinal-Traum geplatzt! EHC raus aus der Champions Hockey League

Red Bulls trotz Hinspielerfolg ausgeschieden

von Florian Weiß schließen

Der EHC Red Bull München ist aus der Champions Hockey League ausgeschieden. 46 Minuten lang war der deutsche Meister weiter, dann drehte der SC Bern das Spiel.

Für den EHC Red Bull München ist der Traum vom Sprung unter die besten acht Teams Europas geplatzt. Der deutsche Meister verlor das Rückspiel im Achtelfinale der Champions Hockey League gegen den SC Bern in eigener Halle mit 2:5 (1:1, 1:1, 0:3). 46 Minuten lang stand der EHC mit einem Bein im Viertelfinale, das Hinspiel hatte er in der Schweiz 3:2 gewonnen.

Bei den Hausherren kehrten mit Dominik Kahun und Mads Christensen zwei absolute Leistungsträger nach längeren Verletzungen in den Kader zurück – und das tat dem EHC gegen den Schweizer Champion sichtlich gut. Vor den 2690 Zuschauern im Olympia-Eisstadion entwickelte sich ein temporeiches und intensives Duell auf äußerst hohem Niveau. Schon lange dürfte nicht mehr so eine feine Klinge am Oberwiesenfeld gespielt worden sein. Nach einem Traumpass von Steve Pinizzotto brachte Brooks Macek den EHC in Führung, doch bereits 38 Sekunden später nutzte Tristan Scherwey einen bösen Aucoin-Fehler zum Ausgleich (jeweils 10.).

Gleiches Bild in Abschnitt zwei, beide Teams agierten auf Augenhöhe und wieder gingen die Red Bulls in Führung. Derek Joslin donnerte einen Schlagschuss von der blauen Linie zum 2:1 unter die Latte (22.). Dann musste Patrick Hager für vier Minuten auf die Strafbank – und der SC Bern nutzte dieses Powerplay zum erneuten Ausgleich. Simon Moser staubte zum 2:2 ab (27.).

Und der SC Bern drehte im Schlussdrittel richtig auf. Luca Hischier (46.) und Simon Bodenmann (50.) brachten die Gäste mit 2:4 in Führung – und damit auch in der Gesamtwertung. Endgültig den Deckel drauf machte Andrew Ebbet mit dem 2:5 (57.), dem EHC wollte kein Treffer mehr gelingen.

Statt den Red Bulls trifft nun Bern im CHL-Viertelfinale auf die Växjö Lakers aus Schweden. Die DEL geht für den EHC am 17.11. mit dem Heimspiel gegen Schwenningen weiter.

Florian Weiß