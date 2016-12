Fünf Tore vor dem Halleluja

Eishockey

Mit klarem Sieg über Schwenningen wirbt EHC für seine Highlight-Spiele

von Günter Klein

München– München ist großflächig plakatiert, dass es in der Olympiahalle am 30. Dezember und an Neujahr zwei Eishockeyspiele unter dem Motto „Hockey Halleluja“ geben wird, ist nicht zu übersehen. Weitere Werbung braucht’s nicht. Die Mannschaft des EHC München, die unterm Zeltdach aufspielen wird, hat trotzdem noch welche gemacht – und am Mittwochabend an regulärer Spielstätte die Schwenninger Wild Wings 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) besiegt. Die Tore erzielten Seidenberg, Aucoin, Jaffray, Macek und Flaake.

Psychologisch ist er ja nicht so einfach zu bewältigen: der Alltag, der noch ansteht, bevor das Außergewöhnliche kommt. Die Spiele in der eigens für Eishockey hergerichteten großen Olympiahalle werden andere Abläufe und ein anderes Ambiente haben als eine Partie im schon fast fünfzig Jahre alten Olympiaeisbunker nebenan, wo man immer spielt. Vor dem Umzug also noch ein letztes Stück Normalität. Punktspiel gegen Schwenningen, eines der schwächeren Teams der DEL.

Mit reduziertem Kader. Zwar hatte Yannic Seidenberg am Nachmittag ein Bild von sich mit Steve Pinizzotto und Dominik Kahun auf Instagram gestellt, dazu den Vermerk, alle seien sie bereit für das Spiel – doch von den dreien stand dann nur Seidenberg selbst auf dem Eis. Kahun wurde weiterhin als krank gemeldet, im Fall von Pinizzotto hieß es, er sei „vorsorglich nicht aufgestellt“. Was heißen kann, dass zwar gesundheitlich alles zum besten steht, man aber nicht riskieren will, dass der für seine Härte berühmte „Pinner“ eine Sperre abholt und beim Highlight gegen Berlin vor großer Kulisse als mögliche Attraktion fehlt.

Einige Wochen mangelte es Münchens Trainer Don Jackson an Verteidigern, nun stehen ihm gleich sieben zur Verfügung, dafür sind Stürmer Mangelware geworden. In der vierten Reihe, sonst mit Nationalspielern bestückt, wurde es dünn: Andi Eder hat inzwischen einiges an Erfahrung gesammelt, doch für den Spieler neben ihm ist die DEL noch neu und groß: Jakob Mayenschein, 19, gebürtiger Landshuter, hat gerade ein Nordamerika-Jahr hinter sich und gehört dem gemeinsam mit Salzburg betriebenen Farmteam in der Alps Hockey League an. „Das sind alles große Spieler für mich“, sagte Mayenschein über seine Nebenleute, „besonders Michi Wolf. Der ist schon so lange dabei und ein Vorbild für mich.“

Im ersten Drittel schien es, als würde eine weitere Stürmerstelle gestrichen werden müssen. In der 16. Minute ging Jason Jaffray mit blutendem Gesicht in die Kabine, der Schwenninger Will Acton hatte ihn (unabsichtlich) getroffen. Zum zweiten Durchgang kehrte Jaffray zurück, im dritten erzielte er ein Tor – alles gut also. Entwarnung.

Die vom ehemaligen EHC-Coach Pat Cortina trainierten Wild Wings mussten ab dem Zeitpunkt der Jaffray-Verwundung auf ihren besten Spieler, Will Acton, verzichten, für den wegen der Verletzung des Münchner Gegners eine Spieldauerdisziplinarstrafe fällig wurde. Für Schwenningen ging es um Schadensbegrenzung, wofür der gut beschäftigte Torhüter Dustin Strahlmeier sorgte.

Kurios: Die Zuschauerzahl bei der zweiten Auflage von München – Schwenningen war fast die gleiche wie bei der ersten am 18. Oktober: damals 5090, diesmal 5080. Jeweils gestützt durch größere Sonderkartenaktionen.