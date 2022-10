Tobias Eder: „Langsam komme ich in die Gänge“

Gut gelaunt: Tobias Eder ist einer von nur drei Düsseldorfer Spielern, die bei allen möglichen Spielerkonstellationen auf dem Eis stehen. © Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Tobias Eder blickt auf die erste Saisonphase mit der Düsseldorfer EG zurück. Das erste Bruder-Duell der Saison geht allerdings an Andreas.

Düsseldorf – Das erste Eder-Duell der Saison ist an Andreas gegangen. Mit dem EHC Red Bull München gewann der ältere der beiden Brüder am vergangenen Sonntag mit 2:1 nach Verlängerung gegen die Düsseldorfer EG und Tobias Eder. Während die Münchner die Tabelle anführen, steht die DEG vor dem heutigen Spiel bei den Adler Mannheim (19.30 Uhr) als Zehnter gerade noch so auf einem Playoff-Platz. Für Tobias Eder gehörte das knappe 1:2 gegen München zu einer Reihe von unnötigen Niederlagen in dieser Saison. „Ich glaube, wir haben solide gespielt. In der Verlängerung haben wir dann den Wechselfehler gemacht, das war natürlich unglücklich“, kommentiert er den entscheidenden Gegentreffer.

Der 24-Jährige ist persönlich ordentlich in die Saison gestartet. In den ersten zehn Spielen hat er drei Tore geschossen und eines vorbereitet. Dazu gehört Tobias Eder zu einem von nur drei Düsseldorfer Spielern, die in allen Situationen – Fünf-gegen-fünf, Über- und Unterzahl – eingesetzt werden. „Langsam komme ich in die Gänge“, sagt Eder, der wegen eines Pferdekusses den letzten Teil der Vorbereitung verpasste und in der ersten Saisonphase noch einmal eine Woche im Training fehlte, weil er krank war.

Dazu kam eine Szene in Berlin, die Eder für kurze Zeit im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Gleichgewicht brachte. Nach einem Check gegen den Kopf, den er nicht kommen sah, ging Eder zu Boden. „Mir ist schwindelig geworden und ich weiß mittlerweile, dass es dann nicht funktioniert, gleich wieder aufzustehen“, sagt der Miesbacher, der in seiner Karriere schon Erfahrungen mit Gehirnerschütterungen gemacht hat. In diesem Fall konnten die Ärzte die Gehirnerschütterung zwar ausschließen, aber das Spiel war für Eder beendet. „Ich wollte weiterspielen, aber die Ärzte haben mich nicht gelassen. Am Ende war das die richtige Entscheidung“, sagte Tobias Eder gestern.

Da war er gerade in Mannheim angekommen, wo heute das Auswärtsspiel bei den Adlern ansteht. Anschließend geht es gleich weiter zur Partie bei den Bietigheim Steelers. Die Saison ist eng getaktet. Auch rund um das Spiel gegen Bruder Andreas blieb nur wenig Zeit für ein persönliches Treffen. „Normalerweise gehen wir immer am Abend vorher zusammen essen, aber dieses Mal ist München am Spieltag angereist“, sagt Tobias Eder. „Wir haben vor dem Spiel zehn Minuten reden können und nach dem Spiel beim Umziehen den Turbo eingelegt und noch einmal 20 Minuten gehabt.“ Mehr Zeit bleibt während der Saison mit 56 Hauptrundenspielen nicht für persönliche Treffen. cf