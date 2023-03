Tobias Eder und Niklas Heinzinger verlassen Düsseldorfer EG

Von: Sebastian Schuch

Düsseldorfs Nummer 20: Tobias Eder war bei der DEG in der Hauptrunde bester Torjäger. © kolbert-press/Ulrich Gamel

Tobias Eder und Niklas Heinzinger verlassen die Düsseldorfer EG. Bei beiden kommt der Abschied nicht wirklich überraschend.

Landkreis – Zwei Eishockey-Profis aus der Region laufen in der kommenden Spielzeit für neue Teams auf: Stürmer Tobias Eder und Verteidiger Niklas Heinzinger verlassen die Düsseldorfer EG.

Eders Abschied von der DEG hatte sich bereits während der Saison abgezeichnet. Im November war bekannt geworden, dass sich der Miesbacher zur kommenden Spielzeit den Eisbären Berlin anschließen wird. Eine Bestätigung vonseiten des DEL-Rekordmeisters steht allerdings noch aus. Eder stand vier Jahre für Düsseldorf auf dem Eis und entwickelte sich vom Perspektiv- zum Führungsspieler der DEG. In der abgelaufenen Saison war der 25-Jährige mit 18 Toren bester Hauptrunden-Torschütze und mit 36 Punkten drittbester Scorer. Je ein Tor und ein Assist kamen im Playoff-Viertelfinale hinzu. Insgesamt erzielte er in 187 Partien 94 Punkte. Außerdem reifte Eder zum deutschen Nationalspieler und darf sich durchaus Hoffnungen auf eine WM-Nominierung machen.

Auch bei Heinzinger kommt der Abschied aus Düsseldorf nicht komplett überraschend. Immer wieder fehlte er in der Saison 2022/23 im Aufgebot und wurde phasenweise an den Kooperationspartner Krefeld Pinguine in die DEL2 verliehen (neun Einsätze). Der Holzkirchner hatte sich zur Saison 2021/22 dem achtfachen deutschen Meister angeschlossen und kam in seiner DEL-Premieren-Saison 52 Mal zum Einsatz. In der abgelaufenen Spielzeit waren es nur noch 34 Einsätze, zudem mit weniger Eiszeit. Insgesamt spielte Heinzinger 95 Mal für die DEG, erzielte ein Tor und bereitete elf Treffer vor. Wohin es den 23-Jährigen zieht, ist noch nicht bekannt.

Niklas Heinzinger © Birgit Haefner

Somit verbleibt für die kommende Saison ein Landkreis-Crack bei der DEG: Stürmer Josef Eham aus Miesbach. ses