Österreichs Eishockey-Hoffnung wird während Draft zur „Lachnummer“, weil NHL-Legende seinen Namen liest

Von: Andreas Knobloch

Es ist der große Traum eines jeden Eishockey-Spielers, dass der Name im NHL-Draft aufgerufen wird. Dabei kam es aber 2023 zu einer Panne.

Nashville - Der NHL-Draft war in diesem Jahr wieder heiß diskutiert, denn es wurde der nächste Superstar erwartet. Connor Bedard wurde an erster Stelle von den Chicago Blackhawks, dem Team von Lukas Reichel, ausgewählt und er gilt als das größte Talent im Eishockey. Dass er an der ersten Position genommen wird, war abzusehen, doch wer danach folgte, war noch nicht so klar. Aus europäischer Sicht war der Abend in Nashville, Tennessee, auch sehr interessant.

David ... wer? Österreicher im NHL-Draft sehr weit vorne gewählt

An zweiter Stelle wählten die Anaheim Ducks den Schweden Leo Carlsson. Und an fünfter Position wurde in Österreich gejubelt. Das deutsche Nachbarland hat auch einen potenziellen Superstar nach Übersee geschickt. Die Montreal Canadiens entschieden sich für einen 18-jährigen Verteidiger namens ... - ja, wenn es so leicht gewesen wäre, denn mit dem für Deutschsprachige relativ einfachen Namen hatte die Torhüter-Legende Carey Price, der den Pick verkündete, enorme Probleme.

Torwart-Legende kann Namen von Österreicher nicht aussprechen: „David ...“

Beim österreichischen Supertalent David Reinbacher wusste der Goalie, der mit seinen 35 Jahren schon einige europäische Mitspieler hatte, seitdem er 2007 regelmäßig in der NHL auflief, plötzlich nicht mehr, was er sagen sollte:

Letztendlich bekam er Hilfe von der Seite. Price sagte: „David ......“ und machte eine lange Pause, sah sich Hilfe suchend um, konnte aber einfach den Namen nicht aussprechen. Selbst die Kommentatoren am Bildschirm mussten lachen. Dann folgte ein Versuch und der Buchstabe „R“, aber mehr nicht, als dann General Manager Kent Hughes von der Seite einschritt und witzelte: „Wir hatten es so geplant. David Reinbacher“. Er sprach es typisch amerikanisch: „Reinbäcker“ aus.

David Reinbacher, Verteidiger, 5th overall Pick, Montreal Canadiens Reinbacher wurde am 25. Oktober 2004 geboren, spielte die letzten Jahre beim EHC Kloten in der Schweiz. Er ist 1,88 Meter groß und machte auch schon in der Nationalmannschaft auf sich aufmerksam. Berühmte Deutsche, die in der jüngeren Vergangenheit weit vorne im Draft genommen wurden, waren Leon Draisaitl (2014, #3), Moritz Seider (2019, #6) und Tim Stützle (2020, #3)

Carey Price (links) konnte den Namen von David Reinbacher nicht aussprechen. © Screenshot Twitter / IMAGO / USA TODAY Network

Der erste Tag in der NHL und schon ein kurioses Ereignis. Für Reinbacher oder jetzt auch Reinbäcker, wie es Price wohl nie wieder vergessen wird, dennoch eine grandiose Ehre. An Nummer 5 gedraftet zu werden, spricht von großer Wertschätzung beim Rekordmeister der NHL. Hoffentlich kann er in Zukunft in Zusammenhang mit seinem Namen noch schönere Headlines schreiben. (ank)