Eishockey bei Olympia 2022: Termine, TV-Sendeplan, Ergebnisse - Alle Infos im Überblick

Von: Tim Althoff

Teilen

Das deutsche Eishockeyteam hat in Pyeongchang alle überrascht. © EIBNER/Heike_Feiner via imago

Kann die deutsche Eishockey-Mannschaft auch bei Olympia 2022 in Peking überraschen? Hier gibt es alle Infos zum olympischen Turnier und das DEB-Team.

München - 2018 entfachte das deutsche Eishockey-Team einen echten Hype in Deutschland. Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang spielten sich die DEB-Herren bis ins Finale zur Silbermedaille. In der Runde zuvor konnte unter anderem Top-Favorit Kanada mit 4:3 geschlagen werden.

Dass der Erfolg bei Olympia 2022 wiederholt wird, ist nicht vorausgesetzt. Gerade die aktuelle Corona-Situation sorgt für Schwierigkeiten bei der Kader-Benennung. So hat die US-Liga NHL längst einheitlich bekannt gegeben, keine Spieler für Olympia abstellen zu wollen, um die Lage der infizierten Spieler unter Kontrolle halten zu können. Auch in der DEL, der deutschen Eishockeyliga, ist das Umfeld angespannt. Vier Teams waren kürzlich nicht spielbereit. Aufgrund möglicher Infektionen muss Bundestrainer Toni Söderholm also flexibel sein.

„Mich freuen die vielen positiven Reaktionen in den persönlichen Gesprächen auf die Nominierung für den vorläufigen Kader. Das zeigt, dass die Spieler unbedingt beim olympischen Eishockeyturnier dabei sein wollen“, sagte der Coach bei Magenta Sport und zeigt damit, dass die Motivation in der Mannschaft vor den Spielen erneut sehr hoch ist. Ob dabei erneut eine Medaille herausspringt, wird sich dann zeigen.

Eishockey bei Olympia 2022: In diesen Hallen wird gespielt

Der Großteil der Spiele wird im Nationalen Hallenstadion von Peking ausgetragen. Die Halle fasst 18.000 Zuschauer und hat rund 65 Millionen Euro gekostet. Die Halle wurde bereits für die Olympischen Sommerspiele 2008 genutzt, dort fanden unter anderem Handball, Sportgymnastik und Trampolinturnen statt.

Alle anderen Partien, die zeitgleich mit denen im Nationalen Hallenstadion stattfinden, werden in der Wukesong-Arena ausgetragen. Die Halle fasst ebenfalls 18.000 Zuschauer und diente 2008 für die Basketball-Partien.

Eishockey bei OIympia 2022: Der deutsche Kader im Überblick

Der DEB hat den vorläufigen 35-Mann-Kader beim DOSB eingereicht. Die genauen Namen sollen noch nicht genannt werden, so DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Wir haben uns aufgrund der pandemischen Lage dazu entschieden, erst Ende Januar den finalen Kader öffentlich bekannt zu geben. Uns ist wichtig, dass die Spieler so lange wie möglich in Ruhe ihren Aufgaben in den Klubs nachgehen können. Deshalb sind wir mit allen Spielern in einem offenen, konstruktiven Austausch und haben das Vorgehen so vereinbart. Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet.“

Erst kurz vor der Abreise werden die 25 Spieler für Olympia verkündet.

Eishockey bei Olympia 2022: Die Gruppen und Gruppenspiele im Überblick

Gruppe A:

Gruppe A Kanada USA Deutschland VR China

Spielplan von Gruppe A:

10. Februar, 14:10 Uhr USA - VR China Nationales Hallenstadion Peking 10. Februar, 14:10 Uhr (ZDF) Kanada - Deutschland Wukesong Hallenstadion Peking 12. Februar, 5:10 Uhr Kanada - USA Nationales Hallenstadion Peking 12. Februar, 9:40 Uhr (ZDF) Deutschland - VR China Nationales Hallenstadion Peking 13. Februar, 14:10 Uhr VR China - Kanada Nationales Hallenstadion Peking 13. Februar, 14:10 Uhr (ARD) USA - Deutschland Wukesong Hallenstadion Peking

Gruppe B:

Gruppe B ROC (Russian Olympic Committee) Tschechien Schweiz Dänemark

Spielplan von Gruppe B:

9. Februar, 9:40 Uhr ROC - Schweiz Nationales Hallenstadion Peking 9. Februar, 14:10 Uhr Tschechien - Dänemark Nationales Hallenstadion Peking 11. Februar, 5:10 Uhr Dänemark - ROC Nationales Hallenstadion Peking 11. Februar, 9:40 Uhr Tschechien - Schweiz Nationales Hallenstadion Peking 12. Februar, 14:10 Uhr ROC - Tschechien Nationales Hallenstadion Peking 12. Februar, 14:10 Uhr Schweiz - Dänemark Wukesong Hallenstadion Peking

Gruppe C:

Gruppe C Finnland Schweden Slowakei Lettland

Spielplan von Gruppe C:

10. Februar, 5:10 Uhr Schweden - Lettland Nationales Hallenstadion Peking 10. Februar, 9:40 Uhr Finnland - Slowakei Nationales Hallenstadion Peking 11. Februar, 9:40 Uhr Schweden - Slowakei Wukesong Hallenstadion Peking 11. Februar, 14:10 Uhr Lettland - Finnland Nationales Hallenstadion Peking 13. Februar, 5:10 Uhr Slowakei - Lettland Nationales Hallenstadion Peking 13. Februar, 9:40 Uhr Finnland - Schweden Nationales Hallenstadion Peking

Eishockey bei Olympia 2022: Due K.O.-Phase im Überblick

Viertelfinal-Qualifikation:

15. Februar, 5:10 Uhr -:- Nationales Hallenstadion, Peking 15. Februar, 5:10 Uhr -:- Wukesong Hallenstadion Peking 15. Februar, 9:40 Uhr -:- Nationales Hallenstadion, Peking 15. Februar, 12:10 Uhr -:- Nationales Hallenstadion, Peking

Viertelfinale:

16. Februar, 5:10 Uhr -:- Nationales Hallenstadion, Peking 16. Februar, 7:00 Uhr -:- Wukesong Hallenstadion Peking 16. Februar, 9:40 Uhr -:- Nationales Hallenstadion, Peking 16. Februar, 14:30 Uhr -:- Nationales Hallenstadion, Peking

Halbfinale:

18. Februar, 5:10 Uhr -:- Nationales Hallenstadion, Peking 18. Februar, 14:10 Uhr -:- Nationales Hallenstadion, Peking

Spiel um Platz 3:

19. Februar, 14:10 Uhr -:- Nationales Hallenstadion, Peking

Finale:

20. Februar, 5:10 Uhr -:- Nationales Hallenstadion, Peking

(ta)