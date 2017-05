Eishockey-WM 2017: So sehen Sie Deutschland gegen Kanada heute live im TV und im Live-Stream

Im Viertelfinale der Eishockey-WM 2017 wartet auf Deutschland mit Kanada ein gigantische Aufgabe. Wir sagen Ihnen, wie Sie das Duell heute live im Free-TV und im Live-Stream sehen können.

Köln - Eines lässt sich nach dem letzten Spiel in der Gruppenphase mit Sicherheit sagen: Deutschland kann Drama. In einem packenden Penalty-Schießen hatte sich die Mannschaft von Coach Marco Sturm am Dienstag gegen Lettland mit 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0) durchgesetzt und damit das Ticket für das Viertelfinale bei dieser Heim-WM gelöst.

Dabei hatte das „Endspiel“ gegen die Letten mehrere Geschichten zu erzählen. Entscheidend war mit Sicherheit, dass US-College-Spieler Frederik Tiffels Nerven wie Drahtseile bewies und im Shootout den entscheidenden Treffer erzielen konnte. „Das war schon wunderschön. Ein geiler Moment für mich, aber auch für das ganze Team. Jetzt freuen wir uns auf das Viertelfinale, da ist alles drin“, sagte Matchwinner Tiffels überglücklich im Anschluss an die Partie.

Oder auch Trainer Marco Sturm, der den Gegner mit einer neuen Anfangsformation zu Beginn des Spiels überraschte und damit genau das richtige Händchen hatte. Zuvor war darüber berichtet worden, dass die Letten beim Training des DEB-Teams spioniert hatten - Sturm reagierte und stellte um. Die angegebene Start-Aufstellung stimmte folglich nicht annähernd mit den tatsächlichen Spielerblöcken überein und sorgte für Irritationen bei den Letten. „Wir waren heute die Heim-Mannschaft und das sind halt so kleine Sachen“, erklärte Sturm seinen Trick.

Dass man am Ende die Letten in die Knie zwingen konnte, lag jedoch auch am Doppelschlag durch David Wolf und Dennis Seidenberg (zwei Tore innerhalb von knapp 30 Sekunden) und natürlich an Felix Schütz. Der Schweden-Legionär brachte die knapp 19.000 Zuschauer in der Kölner Lanxess-Arena mit seinem späten Ausgleichstreffer zum Kochen. „Es ist in meiner Karriere immer so, dass ich ein glückliches Händchen habe, wenn es drauf ankommt. Heute schon wieder“, sagte er nach der Partie selbstbewusst.

Nun wartet am Donnerstag (20.15 Uhr) im Viertelfinale dieser Eishockey-WM 2017 mit Kanada ein echter Kracher. Die Kanadier hatten in der Vorrunde überhaupt keine Probleme und qualifizierten sich mit 19 Punkten souverän als Gruppenerster für das Viertelfinale. Im letzten Gruppenspiel bezwang man Finnland locker mit 5:2. Doch auch wenn im Viertelfinale mit Kanada ein schier übermächtiger Gegner zu warten scheint, will das DEB-Team den Kampf annehmen. „Wir brauchen uns nicht verstecken, wir haben eine tolle Gruppe“, sagte Coach Sturm mit Blick auf das K.o.-Spiel am Donnerstag.

Wir erklären Ihnen, wie Sie das Viertelfinale zwischen Deutschland und Kanada live im Free-TV und im Live-Stream verfolgen können.

Deutschland - Kanada: Eishockey-WM 2017 heute live im Free-TV bei Sport1

Der Sport-Sender Sport1 hat sich bei der Eishockey-WM 2017 die Übertragungsrechte aller Spiele mit deutscher Beteiligung sowie die Halbfinals und das Finale gesichert. Somit dürfen sich die deutschen Eishockey-Fans auf ein packendes Viertelfinale zwischen Deutschland und Kanada zur deutschen Primetime freuen.

Bereits um 19.30 Uhr beginnen bei Sport1 die Vorberichte mit Moderator Sascha Bandermann und Experte Rick Goldmann aus der Kölner Lanxess-Arena. Zum Spielbeginn übernimmt dann Kommentator Basti Schwele. Im Anschluss gibt es bei Sport1 noch die Highlights der Partie sowie Analysen und Stimmen zum Spiel.

Deutschland - Kanada: Eishockey-WM 2017 heute im Live-Stream bei Sport1

Doch die Partie zwischen Deutschland und Kanada gibt es nicht nur im TV zu sehen. Sport1 bietet den deutschen Eishockey-Fans auch einen kostenlosen Live-Stream an. Wer also unterwegs ist, kann das Viertelfinale auch via PC, Tablet und Smartphone verfolgen.

Über PC und Laptop kann der Live-Stream im jeweiligen Internetbrowser empfangen werden. Tablet- und Smartphone-User können sich die Sport1-Video-App im iTunes-Store (Apple-Geräte) und im Google-Play-Store (Android-Geräte) kostenlos herunterladen. Achtung: Die Sport1-Video-App ist nicht identisch mit der Sport1-App. Sie muss separat heruntergeladen werden.

Hinweis: Achten Sie bei der Nutzung eines Live-Streams auf eine stabile WLAN-Verbindung. Andernfalls kann das Datenvolumen ihres Mobilfunkvertrags schnell aufgebraucht sein und somit hohe Kosten entstehen.

Deutschland - Kanada: Eishockey-WM 2017 heute bei uns im Live-Ticker

Natürlich bieten wir für das Viertelfinal-Duell zwischen Deutschland und Kanada auch wieder einen Live-Ticker an. Bereits vorab gibt es bei uns alle wichtigen Infos zum Spiel und im Anschluss versorgen wie Sie mit einem umfangreichen Spielbericht.

Deutschland - Kanada: Eishockey-WM 2017 heute im kostenlosen Live-Stream

Wer nicht den Sport1-Live-Stream nutzen will, kann sich im Internet nach Alternativen umsehen. Auf diversen Streaming-Portalen lassen sich zahlreiche Live-Stream-Angebote für das K.o-Spiel zwischen Deutschland und Kanada finden.

Allerdings lässt die Bild- und Tonqualität in den meisten Fällen zu Wünschen übrig und auch die Werbe-Pop-Ups können nerven. Zudem bewegt man sich bei der Nutzung solcher Live-Streams nicht mehr nur in einer rechtlichen Grauzone - man verstößt seit dem jüngsten Urteil des Europäischen Gerichtshof offiziell gegen das Gesetz. Wer also lieber auf Nummer sicher gehen will, der kann sich auch an unserer Liste an kostenlosen und legalen Live-Streams orientieren.

Eishockey-WM 2017: Der Kader der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft

Position Nr. Name Geburtsdatum Klub Länderspiele Torhüter 1 Greiss, Thomas 29.01.1986 New York Islanders 24 31 Brückmann, Felix 16.12.1990 Grizzlys Wolfsburg 24 33 Aus den Birken, Danny 15.02.1985 EHC Red Bull München 27 Verteidiger 2 Reul, Denis 29.06.1989 Adler Mannheim 75 3 Krueger, Justin 06.10.1986 SC Bern 89 10 Ehrhoff, Christian 06.07.1982 Kölner Haie 104 16 Abeltshauser, Konrad 02.09.1992 EHC Red Bull München 4 24 Seidenberg, Dennis 18.07.1981 New York Islanders 57 48 Hördler, Frank 26.01.1985 Eisbären Berlin 108 82 Akdag, Sinan 05.11.1989 Adler Mannheim 74 91 Müller, Moritz 19.11.1986 Kölner Haie 111 Stürmer 8 Rieder, Tobias 10.01.1993 Arizona Coyotes 36 12 Macek, Brooks 15.05.1992 EHC Red Bull München 26 17 Kink, Marcus 13.01.1985 Adler Mannheim 117 22 Plachta, Matthias 16.05.1991 Adler Mannheim 51 36 Seidenberg, Yannic 11.01.1984 EHC Red Bull München 136 37 Reimer, Patrick 10.12.1982 Thomas Sabo Ice Tigers 91 42 Ehliz, Yasin 30.12.1992 Thomas Sabo Ice Tigers 40 43 Fauser, Gerrit 13.07.1989 Grizzlys Wolfsburg 22 50 Hager, Patrick 08.09.1988 Kölner Haie 114 55 Schütz, Felix 03.11.1987 Rögle BK 124 72 Kahun, Dominik 02.07.1995 EHC Red Bull München 25 87 Gogulla, Philip 31.07.1987 Kölner Haie 153 89 Wolf, David 15.09.1989 Adler Mannheim 30 95 Tiffels, Frederik 20.05.1995 Western Michigan University 8

*Die bisherigen Einsätze der DEB-Profis bei der Eishockey-WM 2017 wurden in der Tabelle nicht berücksichtigt.

Eishockey-WM 2017: Der Spielplan der deutschen Nationalmannschaft

Datum Begegnung Uhrzeit Ergebnis 05.05. Deutschland - USA 20:15 Uhr 2:1 06.05. Deutschland - Schweden 20:15 Uhr 2:7 08.05. Deutschland - Russland 16:15 Uhr 3:6 10.05. Deutschland - Slowakei 20:15 Uhr 3:2 12.05. Dänemark - Deutschland 20:15 Uhr 3:2 n.V. 13.05. Italien - Deutschland 20:15 Uhr 1:4 16.05. Deutschland - Lettland 20:15 Uhr 4:3 18.05. (Viertelfinale) Deutschland - Kanada 20.15 Uhr -:-



