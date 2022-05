Eishockey-WM 2022: Dänemark - Kader, Trainer, Erfolge

Das dänische Team © IMAGO/Phil Hutchinson

Die dänische Nationalmannschaft überraschte bei der WM 2003 mit einem klaren Sieg über die USA und erreichte bei der Olympiade in Peking 2022 Platz sieben.

Die dänische Nationalmannschaft spielt für den Verband Danmarks Ishockey Union. Bei der vom 13. Mai bis zum 29. Mai in Finnland stattfindenden Eishockey-WM 2022 gehört Dänemark zur Gruppe A und trift somit in der Vorrunde auf Gegner aus Deutschland, Frankreich, Italien, Kanada, Kasachstan, der Schweiz und der Slowakei.

Das Nationalteam spielt in den Farben Rot und Weiß, Trainer ist der ehemalige dänische Nationalspieler Heinz Ehlers. Unterstützt wird dieser durch seine drei Co-Trainer Andreas Lilja, Jens Nielsen und Lasse Thomsen. Zur Vorbereitung auf die jährlich stattfindende Weltmeisterschaft nehmen die „Dänischen Löwen“ regelmäßig an der Euro Ice Hockey Challenge teil.

Die dänische Nationalmannschaft – Erfolge und Niederlagen

Eishockey-Weltmeisterschaft 1949 in Stockholm: Das erste Länderspiel der dänischen Mannschaft überhaupt endete mit 0 : 47 gegen Kanada in einem Fiasko. Es war die höchste Niederlage, die das Eishockeyteam in seiner Geschichte je erlebte. Danach wurde es jahrzehntelang ruhig um die dänische Nationalmannschaft. Erst infolge umfangreicher Investitionen in den Nachwuchs konnte sie sich für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft des Jahres 2003 qualifizieren.

Dort überraschte Dänemark mit einem 5 : 2 Sieg über die USA, einem 2 : 2 Unentschieden gegen den späteren Weltmeister Kanada und dem elften Platz in der Gesamtwertung. Zu den größten Erfolgen des Nationalteams zählen zwei achte Plätze im Rahmen der Weltmeisterschaften 2010 und 2016. Zudem gelang die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking, wo die Dänen den 7. Platz erreichten. Bei der Eishockey-WM 2022 ist für Dänemark alles möglich, denn die WM 2021 beendete die Nationalmannschaft mit Platz zehn der IIHF-Weltrangliste im Mittelfeld.

Die Nationalmannschaft aus Dänemark und ihr Kader für die Eishockey-WM 2022

Zur 85. Eishockey-WM der Herren treten insgesamt 16 Mannschaften an. Ihr Auftaktspiel bestreitet die dänische Nationalmannschaft am 14. Mai 2022 gegen Kasachstan, ihr letztes Vorrundenspiel dürfen die Fans am 24. Mai 2022 gegen die Slowakei verfolgen. Austragungsort für sämtliche Vorrundenspiele der Gruppe A der Eishockey-WM 2022 ist die Helsingin Jäähalli in der finnischen Hauptstadt Helsinki. Diese Spieler sind Teil des Nationalteams:

Torhüter

Sebastian Dahm vom Verein EC KAC, Nummer 32

Mads Søgaard vom Verein Belleville Senators, Nummer 30

Verteidiger

Nicholas Jensen vom Verein Eisbären Berlin, Nummer 48

Jesper Jensen Aabo vom Verein Krefeld Pinguine, Nummer 41

Emil Kristensen vom Verein HC Val Pusteria, Nummer 28

Philip Larsen vom Verein Salavat Yulaev Ufa, Nummer 36

Matias Lassen vom Verein IF Malmö Redhawks, Nummer 15

Markus Lauridsen vom Verein IF Malmö Redhawks, Nummer 22

Oliver Lauridsen vom Verein IF Malmö Redhawks, Nummer 25

Peter Regin vom Verein HC Ambri-Piotta, Nummer 93

Stürmer

Oliver Bjorkstrand vom Verein Columbus Blue Jackets, Nummer 27

Columbus Blue Jackets vom Verein San Jose Barracuda, Nummer 86

Mikkel Bødker vom Verein HC Lugano, Nummer 89

Nikolaj Ehlers vom Verein Winnipeg Jets, Nummer 24

Julian Jakobsen vom Verein Aalborg Pirates, Nummer 33

Jesper Jensen vom Verein Frederikshavn White Hawks, Nummer 40

Nicklas Jensen vom Verein Jokerit Helsinki, Nummer 17

Morten Madsen vom Verein Timrå IK, Nummer 29

Nicolai Meyer, Nummer 72

Frans Nielsen vom Verein Eisbären Berlin, Nummer 51

Morten Poulsen vom Verein Herning Blue Fox, Nummer 38

Patrick Russell vom Verein Linköping HC, Nummer 63

Frederik Storm vom Verein ERC Ingolstadt, Nummer 9

Alexander True vom Verein Charlotte Checkers, Nummer 11

Von Gabi Knapp