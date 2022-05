Eishockey-WM 2022: Deutschland - Der DEB-Kader für die Weltmeisterschaft

Nationaltrainer Toni Söderholm mit einigen Spielern der deutschen Mannschaft © IMAGO / ActionPictures

Drei Torhüter, acht Verteidiger und 14 Angreifer gehören dem Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Eishockey-WM 2022 in Finnland an.

Am 13. Mai 2022 startet die deutsche Nationalmannschaft in Helsinki mit der Vorrundenpartie gegen Kanada in die Eishockey-WM 2022. Toni Söderholm, der Trainer des Nationalteams, hat 25 Spieler in seinen Kader berufen, die das Turnier in Finnland möglichst erfolgreich bestreiten sollen. Dazu gehören drei Torhüter, nämlich:

Philipp Grubauer (Seattle Kraken)

Mathias Niederberger (EHC Red Bull München)

Dustin Strahlmeier (Grizzlys Wolfsburg)

Grubauer ging bereits mit 16 Jahren nach Nordamerika und empfahl sich durch seine Leistungen in der Ontario Hockey League für die amerikanische National Hockey League (NHL), die beste Eishockey-Liga der Welt. Im Jahr 2018 gewann er mit den Washington Capitals den Stanley Cup und war damit erst der vierte Deutsche, der die prestigeträchtige Trophäe holte. 2018 wechselte Grubauer zu den Colorado Avalanche, 2021 zu den Seattle Kraken. Auch Niederberger versuchte in Nordamerika sein Glück, kam von 2011 bis 2014 aber nicht über das Engagement in niederklassigen Ligen hinaus. 2021 und 2022 wurde er mit den Eisbären Berlin Deutscher Meister, 2022 wechselte er zum Eishockey Club (EHC) Red Bull München. Strahlmeier kam 2014 in die Deutsche Eishockeyliga (DEL), 2020 zu den Grizzlys Wolfsburg. 2018 und 2022 wurde er zum besten Torwart der Liga gewählt.

Eishockey-WM 2022: die deutsche Verteidigung

Die Abwehr, die der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) zur Eishockey-WM 2022 schickt, besteht aus diesen Spielern:

Dominik Bittner (Grizzlys Wolfsburg)

Korbinian Holzer (Adler Mannheim)

Jonas Müller (Eisbären Berlin)

Moritz Müller (Kölner Haie)

Moritz Seider (Detroit Red Wings)

Fabio Wagner (ERC Ingolstadt)

Kai Wissmann (Eisbären Berlin)

Mario Zimmermann (Straubing Tigers)

Der einzige Verteidiger der Nationalmannschaft, der nicht bei einem deutschen Verein unter Vertrag steht, ist Moritz Seider. Zudem ist er einer der jüngsten Spieler im Kader des DEB. Seider absolvierte die Saison 2018/2019 für die Adler Mannheim in der DEL, wurde mit ihnen Meister und zudem zum besten Neuling der Liga gekürt. Daraufhin stellte er sich beim NHL-Draft 2019 zur Wahl und wurde an sechster Stelle von den Detroit Red Wings ausgewählt. Nach einer Leihe zum schwedischen Club Rögle BK gab Seider im Oktober 2021 sein NHL-Debüt für die Red Wings. Die erfolgreichsten deutschen Verteidiger sind Kai Wissmann und Jonas Müller. Mit den Eisbären Berlin wurden sie 2021 und 2022 Meister.

Eishockey-WM 2022: der deutsche Angriff

Dies sind alle Spieler, die für die deutsche Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM 2022 auf Torjagd gehen:

Alexander Ehl (Düsseldorfer EG)

Yasin Ehliz (EHC Red Bull München)

Daniel Fischbuch (Düsseldorfer EG)

Taro Jentzsch (Iserlohn Roosters)

Alexander Karachun (Schwenninger Wild Wings)

Maximilian Kastner (EHC Red Bull München)

Stefan Loibl (Skelleftea AIK)

Marc Michaelis (Toronto Marlies)

Marcel Noebels (Eisbären Berlin)

Leonhard Pföderl (Eisbären Berlin)

Matthias Plachta (Adler Mannheim)

Daniel Schmölz (Nürnberg Ice Tigers)

Samuel Soramies (ERC Ingolstadt)

Tim Stützle (Ottawa Senators)

Drei von ihnen sind nicht in Deutschland aktiv. Tim Stützle wurde beim NHL-Draft 2020 an dritter Stelle von den Ottawa Senators gewählt und stand im Januar 2021 erstmals in der NHL auf dem Eis. Auch Marc Michaelis hat Erfahrung in der besten Eishockey-Liga der Welt sammeln können, als er in der Saison 2020/2021 für die Vancouver Canucks spielte. Im Sommer 2021 wechselte er zu den Toronto Marlies, die in der zweitklassigen American Hockey League vertreten sind. Stefan Loibl ging im Sommer 2021 vom Club Adler Mannheim zum schwedischen Verein Skellefteå AIK. Von Alexander Kords