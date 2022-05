Eishockey-WM 2022: Finnland - Kader, Trainer, Erfolge

Der finnische Cheftrainer Jukka Jalonen am Rande der der Eishockey-WM 2021 © Roman Koksarov / dpa

Die Nationalmannschaft feierte 2022 ihre erste Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Peking und drei Weltmeistertitel in den Jahren 1995, 2011 und 2019.

Die finnische Nationalmannschaft ist seit dem 10. Februar 1928 Mitglied der IIHF, der Internationalen Eishockey-Förderation. Ein Jahr später – am 20. Januar 1929 – entstand aus einem Zusammenschluss von 17 Vereinen der Finnische Eishockeyverband Suomen Jääkiekkoliitto. Ihren Dachverband repräsentiert die finnische Eishockeynationalmannschaft bei der Eishockey-WM 2022 in Finnland, die in der Zeit vom 25. April bis zu 29. Mai 2022 in Helsinki und Tampere ausgetragen wird.

Die Mannschaft ist der Gruppe B zugehörig und tritt in der Vorrunde gegen die Mannschaften aus Großbritannien, Lettland, Norwegen, Österreich, Schweden, Tschechien und den USA an. Sämtliche Vorrundenspiele der Gruppe B finden in der Helsingin Jäähalli in Helsinki statt. Trainer der Finnen ist Jukka Jalonen, der ehemalige Spieler betreut sein Team seit 2018. Co-Trainer sind Mikko Manner und Antti Pennanen. Die finnische Nationalmannschaft spielt in den Farben Blau und Weiß, ihr Spitzname lautet „Loijonat“ – die Löwen.

Die finnische Nationalmannschaft – Erfolge und Niederlagen

Ihr erstes Länderspiel trugen die finnischen Löwen am 29. Januar 1928 in Helsinki gegen Schweden aus, damals verloren sie noch 8 : 1. Ein Jahrhundert später gehört die finnische Nationalmannschaft zu den führenden Eishockeyteams weltweit und belegte nach der Weltmeisterschaft des Jahres 2021 hinter Kanada Platz 2 der Weltrangliste. Das Gastgeberteam der Eishockey-WM 2022 blickt auf zahlreiche Erfolge zurück, darunter die erste Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Peking 2022. Zuvor hatte die Mannschaft bereits neunmal olympisches Silber und dreimal Bronze für Finnland gewonnen.

Hinzu kamen drei Weltmeistertitel in den Jahren 1995, 2011 und 2019 sowie die Finalteilnahme um den WorldCup im Jahr 2004. Den höchsten Sieg der Mannschaftsgeschichte feierten die Finnen am 12. März 1947 in Hämeenlinna, als sie die Norweger mit einem Ergebnis von 20 : 1 besiegten. Die höchste aller Niederlagen erlebte das finnische Nationalteam am 3. März 1958 in Oslo, Endstand im Spiel Kanada gegen Finnland: 24 : 0.

Die finnische Nationalmannschaft und ihr Kader

Zur Austragung der 85. Eishockeyweltmeisterschaft reisen insgesamt 15 Nationalmannschaften nach Finnland. Das erste Spiel des finnischen Nationalteams findet im Rahmen der Eishockey-WM 2022 am 13. Mai gegen Norwegen statt, Gegner im letzten Vorrundenspiel am 24. Mai ist Tschechien. Der Kader der finnischen Nationalmannschaft sieht folgende Spieler vor:

Torhüter

Juho Olkinuora, Verein Metallurg Magnitogorsk, Nummer 45

Harri Säteri, Verein Sibir Novosibirsk, Nummer 29

Frans Tuohimaa, Verein Neftekhimik Nizhnekamsk, Nummer 35

Verteidiger

Niklas Friman, Verein Jokerit Helsinki, Nummer 3

Juuso Hietanen, Verein HC Ambri-Piotta, Nummer 38

Valtteri Kemiläinen, Verein Rögle BK, Nummer 13

Mikko Lehtonen, Verein SKA St. Petersburg, Nummer 4

Petteri Lindbohm, Verein Jokerit Helsinki, Nummer 40

Atte Ohtamaa, Verein Kärpät Oulu, Nummer 55

Ville Pokka, Verein Avangard Omsk, Nummer 2

Sami Vatanen, Verein Genf-Servette, Nummer 42

Stürmer

Miro Aaltonen, Verein Vityaz Podolsk, Nummer 15

Marko Anttila, Verein Jokerit Helsinki, Nummer 12

Hannes Björninen, Verein Jokerit Helsink, Nummer 24

Valtteri Filppula, Verein Genf-Servette mit, Nummer 51

Markus Granlund, Verein Markus Granlund, Nummer 60

Teemu Hartikainen, Verein Salavat Yulaev Ufa, Nummer 70

Joonas Kemppainen, Verein SKA St. Petersburg, Nummer 23

Leo Komarov, Verein Bridgeport Islanders, Nummer 71

Saku Mäenalanen, Verein Kärpät Oulu, Nummer 80

Joonas Nättinen, Verein Severstal Cherepovets, Nummer 28

Niko Ojamäki, Verein Vityaz Podolsk, Nummer 20

Iiro Pakarinen, Verein Jokerit Helsinki, Nummer 81

Harri Pesonen, Verein SCL Tigers, Nummer 82

Toni Rajala, Verein EHC Biel-Bienne, Nummer 25

