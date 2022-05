Eishockey-WM 2022: Frankreich - Kader, Trainer, Erfolge

Das Eishockey-Team von Frankreich bei der Nationalhymne (Symbolbild) © Jari Pestelacci / IMAGO

Die französische Nationalmannschaft ersetzt gemeinsam mit dem Team aus Österreich die beiden von der WM ausgeschlossenen Mannschaften aus Russland und Belarus.

Die französische Nationalmannschaft vertritt auf internationaler Ebene ihren nationalen Verband Fédération française de hockey sur glace. Die Mannschaft belegte nach der Eishockey-WM des Jahres 2021 den 15. Rang. Im Rahmen der Eishockey-WM 2022 ist das französische Team eine von acht Mannschaften der Gruppe A, deren Vorrundenspiele in der Helsingin Jäähalli in Helsinki ausgetragen werden. Hier treffen die Franzosen auf ihre Gegner aus Dänemark, Deutschland, Italien, Kanada, Kasachstan, der Slowakei und der Schweiz. Die Vorrundenbegegnungen der Gruppe B finden gleichzeitig in der Nokia-Areena in Tampere statt. Das Training der Franzosen für die Eishockeyweltmeisterschaft verantwortet im Jahr 2022 der ehemalige Nationalspieler und spätere Trainer Philippe Bozon mit seinen Co-Trainern. Als Vorbereitung auf die jährlich stattfindende Weltmeisterschaft im Eishockey nimmt die französische Nationalmannschaft regelmäßig an den Turnieren der Euro Ice Hockey Challenge teil.

Die französische Nationalmannschaft: von Erfolgen und Niederlagen

Ihr erstes Länderspiel bestritt die Nationalmannschaft aus Frankreich am 4. März 1905 in Brüssel gegen Belgien. Damals musste das Team mit 3 : 0 eine Niederlage hinnehmen. Besser lief es am 15. März 1983 in Budapest, als Frankreich mit einem 24 : 1 Sieg über Nordkorea seinen höchsten Erfolg feiern durfte. Als höchste Niederlage sollte die Partie Frankreich gegen die USA im Jahr 1924 mit einem Ergebnis von 22 : 0 in die Mannschaftsgeschichte eingehen. Die Franzosen blicken zurück auf zehn Teilnahmen an Olympischen Spielen – bestes Ergebnis: ein fünfter Platz im Jahr 1928. Von 1930 an nahm das französische Nationalteam regelmäßig an den jährlich stattfindenden Eishockey-Weltmeisterschaften teil. Hier konnte Frankreich im Jahr 1930 einen sechsten Platz erzielen.

Die Eishockey-WM 2022 findet in der Zeit vom 13. Mai bis zum 29. Mai in Helsinki und Tampere statt. Die Teilnahme Frankreichs resultiert aus der Tatsache, dass die beiden Mannschaften aus Russland und Belarus aufgrund der politischen Situation durch den Internationalen Eishockeyverband ausgeschlossen wurden, sodass Frankreich und Österreich nun im Nachrückverfahren nach Finnland reisen. Selbst auf den Austragungsort der Gruppe A wirkte sich der russische Einmarsch in die Ukraine maßgeblich aus: Da sich die ursprünglich vorgesehene Helsinki Halli im Besitz dreier russischer Oligarchen befand, kam sie als Spielstätte nicht mehr infrage.

Die Nationalmannschaft aus Frankreich und ihr Kader

Im Eröffnungsspiel der Eishockey-WM 2022 stehen sich am 13. Mai 2022 die Nationalmannschaften aus Frankreich und der Slowakei gegenüber. Die Vorrunde endet für das französische Nationalteam am 24. Mai 2022 gegen den amtierenden Weltmeister Kanada. Zum Kader der französischen Nationalmannschaft gehören:

Torhüter

Henri-Corentin Buysse

Julian Junca vom Verein Rapaces de Gap

Quentin Papillon

Sebastian Ylönen

Verteidiger

Aziz Baazzi

Romain Bault

Jules Boscq vom Verein Boxers de Bordeaux

Fabien Bourgeois vom Verein Rapaces de Gap

Enzo Cantagallo vom Verein Dragons de Rouen

Hugo Gallet vom Verein KalPa Hockey

Axel Prissaint vom Verein Rapaces de Gap

Thomas Thiry vom Verein SC Bern

Stürmer

Lou Bogdanoff vom Verein EHC Visp

Louis Boudon

Kevin Bozon vom Verein EHC Winterthur

Baptiste Bruche vom Verein Gothiques d‘Amiens

Robin Colomban vom Verein Diables Rouges de Briançon

Fabien Colotti vom Verein Rapaces de Gap

Romain Gutierrez vom Verein Rapaces de Gap

Pierre-Charles Hordelalay vom Verein Cergy-Pontoise

Guillaume Leclerc

Teemu Loizeau vom Verein Mulhouse

Bastien Maïa vom Verein HDD Olimpija Ljubljana

Jordann Perret

Antonin Plagnat vom Verein Gothiques d‘Amiens

Thomas Suire vom Verein Cergy-Pontoise

Von Gabi Knapp