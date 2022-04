Eishockey-WM 2022: Gruppe B – Modus, Mannschaften, Termine, Favoriten

Finnland gegen Slowakei bei den Olympischen Winterspielen in Peking © Liu Xiao / IMAGO

Während der Vorrunde bei der Eishockey-WM 2022 müssen alle Teams aus Gruppe B einmal gegeneinander antreten. Vier Mannschaften kommen ins Viertelfinale.

Helsinki / Tampere in Finnland - Die Eishockey-WM 2022 findet vom 13.05.2022 bis zum 29.05.2022 in Finnland statt. Insgesamt nehmen sechzehn Nationen an dem prestigeträchtigen Turnier teil. Die Mannschaften werden in zwei Gruppen zu je acht Teams eingeteilt. In Gruppe B sind im Jahr 2022 die folgenden Nationen vertreten:

Finnland

USA

Tschechien

Schweden

Lettland

Norwegen

Großbritannien

Österreich

Die Vorrunde der Eishockey-WM in Finnland wird folgendermaßen bestritten: Alle Teams innerhalb einer Gruppe müssen einmal gegeneinander antreten. Die vier besten Mannschaften aus jeder Gruppe ziehen nach Abschluss der Gruppenphase ins Viertelfinale ein. Zwischen den dritt- und viertplatzierten Teams der Viertelfinalspiele kommt es zudem zum Spiel um den dritten Platz des Turniers, während die anderen nach der Vorrunde ausscheiden. Am 13.05.2022 beginnt die Weltmeisterschaft, die in Finnland an mehreren Austragungsorten stattfindet. Die Spielorte befinden sich zum einen in Tampere, wo die Nokia-Areena als Hauptaustragungsort dient. Zum anderen finden zahlreiche Spiele in der Helsingin Jäähalli in der Hauptstadt Helsinki statt.

Eishockey-WM 2022 in Finnland: So geht es in Gruppe B los

Gruppe B beginnt bei der Eishockey-WM 2022 direkt am Eröffnungstag, also am 13.05.2022, mit den ersten Partien. In den ersten Matches treten die USA um 15:20 Uhr gegen Lettland an. Um 19:20 Uhr am selben Tag steht die finnische Nationalmannschaft gegen Norwegen auf dem Eis.

Am nächsten Tag gibt es gleich drei Spiele in Gruppe B: Sowohl Schweden und Österreich als auch Tschechien und Großbritannien und Lettland und Finnland müssen sich gegeneinander beweisen. Am 15.05.2022 um 11:20 Uhr sind Norwegen und Großbritannien an der Reihe. Vier Stunden später geht es für Österreich und die USA um den Sieg, und am Abend stehen das tschechische und das schwedische Team auf dem Eis.

Lettland und Norwegen begegnen einander am 16.05.2022 um 15:20 Uhr. Um 19:20 Uhr spielen die USA gegen den Gastgeber. Der 17.05.2022 beginnt mit der Partie Tschechien gegen Österreich und endet mit der Begegnung Schweden gegen Großbritannien. Am Folgetag sind erneut die Österreicher an der Reihe, und zwar gegen Norwegen. Ebenfalls spielen die Teams aus Finnland und Schweden in einem skandinavischen Match gegeneinander.

Gruppe B bei der Eishockey-WM 2022: Das Ende der Gruppenphase

Bei der Eishockey-WM 2022 in Finnland geht es am 19.05.2022 in der Vorrunde auch für Gruppe B weiter. An diesem Tag spielen Großbritannien und die USA gegeneinander, ebenso wie Tschechien gegen die Nationalmannschaft aus Lettland. Das Team aus Großbritannien steht auch am Tag darauf wieder auf dem Eis, und zwar um 15:20 Uhr gegen Finnland. Am selben Abend treten die USA gegen Schweden an.

Am 21.05.2022 gibt es gleich drei Matches in Gruppe B: Um 11:20 Uhr beginnen die USA und Schweden. Um 15.:20 Uhr geht es mit Österreich gegen Finnland weiter, und um 19:20 Uhr spielen die Norweger gegen das tschechische Team. Am Folgetag wird es ernst für Großbritannien und Lettland, und auch Schweden und Norwegen müssen sich gegeneinander beweisen.

Am 23.05.2022 steht die Mannschaft aus den USA gegen Tschechien auf dem Eis. Abends sind Österreich und Großbritannien an der Reihe. Der letzte Spieltag entscheidet darüber, wer aus Gruppe B ins Viertelfinale einzieht: Um 11:20 Uhr spielen Schweden und Lettland, um 15:20 Uhr die USA gegen Norwegen und um 19:20 Uhr Finnland gegen Tschechien. Am 26.05.2022 finden dann die Spiele der Viertelfinalphase statt.