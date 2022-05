Eishockey-WM 2022: Italien – Kader, Trainer, Erfolge

Die italienische Eishockey-Nationalmannschaft bei einem Time-out. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/EXPA/Groder

Die italienische Nationalmannschaft nahm bereits an insgesamt 9 Olympischen Spielen und 56 Weltmeisterschaften teil – beste Platzierung: Rang sieben.

Die italienische Nationalmannschaft spielt für den Verband Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, kurz FISG. Dieser entstand im Jahr 1926 aus einem Zusammenschluss dreier bereits bestehender Verbände: aus dem Italienischen Eislaufverband, dem Italienischen Eishockeyverband und dem Italienischen Bobverband. Im Rahmen der Eishockey-WM 2022 der Herren, die in der Zeit vom 25. bis zum 29. Mai 2022 in Helsinki und Tampere ausgetragen wird, ist die italienische Nationalmannschaft eines von acht Teams in der Gruppe A.

Alle Vorrundenspiele der Italiener finden in der Nokia-Areena in Tampere statt. Hier erwarten sie Dänemark, Deutschland, Frankreich, Kanada, Kasachstan, die Schweiz und die Slowakei. Trainer der italienischen Nationalmannschaft ist der Kanadier Greg Ireland. Seine Co-Trainer sind Fabio Armani, Giorgio De Bettin sowie Riku-Petteri Lehtonen. Um auf die jährlich stattfindende Weltmeisterschaft im Eishockey vorbereitet zu sein, nimmt die Mannschaft regelmäßig an den Turnieren der Euro Ice Hockey Challenge teil.

Die italienische Nationalmannschaft – von Erfolgen und Niederlagen im Eishockey

Ihr erstes Eishockey-Länderspiel trug die italienische Nationalmannschaft am 14. März 1924 in Mailand aus. Gegen das Team aus Schweden unterlag die Mannschaft damals mit einem Ergebnis von 1 : 7. Ihren größten Erfolg durfte die Mannschaft am 1. März 1955 feiern, als sie gegen Belgien in Düsseldorf mit 28 : 1 siegte. 31 : 1 lautete dagegen der Endstand der höchsten Niederlage, die Italien am 2. Februar 1948 in St. Moritz gegen die USA hinnehmen musste.

Bereits neunmal nahm Italien an den Olympischen Spielen teil, dazu an 56 Weltmeisterschaften. Dabei kam Italien über einen 7. Platz nicht hinaus. Nach der Eishockey-WM 2021 belegte Italiens Eishockeyteam Rang 16 der IIHF-Weltrangliste.

Die italienische Nationalmannschaft der Herren und ihr Kader

Die italienische Nationalmannschaft startet mit ihrem ersten Vorrundenspiel gegen die Schweiz am 14. Mai in die 85. Eishockey-WM 2022. Das letzte Spiel der Vorrunde bestreitet das Nationalteam am 23. Mai gegen Kasachstan. Der Kader des italienischen Nationalteams setzt sich aus diesen Spielern zusammen:

Torhüter

Damian Clara vom Verein EC Salzburg II, Nummer 31

Davide Fadani vom Verein HC Lugano, Nummer 29

Justin Fazio vom Verein HC Bolzano, Nummer 32

Verteidiger

Lorenzo Casetti vom Verein Asiago Hockey, Nummer 17

Gregorio Gios vom Verein HC Fassa Falcons, Nummer 44

Daniel Glira vom Verein HC Val Pusteria, Nummer 21

Stefano Marchetti, Nummer 23

Phil Pietroniro vom Verein SG Cortina, Nummer 37

Sebastiano Soracreppa vom Verein HC Thurgau, Nummer 86

Peter Spornberger vom Verein EHC Freiburg, Nummer 6

Stürmer

Raphael Andergassen vom Verein HC Val Pusteria, Nummer 19

Anthony Bardaro vom Verein HC Bolzano, Nummer 81

Ivan Deluca vom Verein HC Bolzano, Nummer 46

Daniel Frank vom Verein HC Bolzano, Nummer 94

Luca Frigo vom Verein HC Bolzano, Nummer 93

Thomas Galimberti vom Verein HC Eppan Pirates, Nummer 14

Stefano Giliati vom Verein HC Bolzano, Nummer 10

Peter Hochkofler vom Verein EC Red Bull Salzburg, Nummer 13

Marco Magnabosco vom Verein Asiago Hockey, Nummer 95

Angelo Miceli vom Verein HC Bolzano, Nummer 26

Alex Petan vom Verein Fehérvár AV19, Nummer 92

Simon Pitschieler vom Verein HC Bolzano, Nummer 22

Marco Rosa vom Verein Asiago Hockey, Nummer 39

