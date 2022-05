Eishockey-WM 2022: Kanada Kader, Trainer, Erfolge

Teilen

Kanadas Eishockey-Nationaltrainer Claude Julien bei den Olympischen Spielen in Peking © MATHIAS BERGELD / IMAGO

Kanada gewann bereits 27 Mal die Weltmeisterschaft im Eishockey. Bei der WM 2022 in Finnland soll der nächste Titel folgen.

Bei der Nominierung ihres Kaders für die Eishockey-WM 2022 in Finnland hatten der kanadische Trainer Claude Julien und seine Co-Trainer nur eingeschränkte Möglichkeiten. Denn parallel zur Weltmeisterschaft finden in der National Hockey League (NHL) die Play-offs statt, an denen viele der besten Spieler der Welt mit ihren Clubs teilnehmen. Diese drei kanadischen Torhüter sollen ihre Nationalmannschaft vor Niederlagen bewahren:

Chris Driedger, Seattle Kraken

Logan Thompson, Henderson Silver Knights

Matt Tomkins, Frölunda HC

Zwei der drei Keeper sind nicht in der NHL aktiv: Thompsons Club spielt in der zweitklassigen American Hockey League, Tomkins steht in Schweden unter Vertrag. Die Abwehrreihen der Kanadier setzen sich aus folgenden Spielern zusammen:

Thomas Chabot, Ottawa Senators

Ryan Graves, New Jersey Devils

Nick Holden, Ottawa Senators

Dysin Mayo, Arizona Coyotes

Travis Sanheim, Philadelphia Flyers

Damon Severson, New Jersey Devils

Zach Whitecloud, Vegas Golden Knights

Alle kanadischen Abwehrspieler sind somit in der NHL aktiv.

Eishockey-WM 2022: die kanadischen Angriffsspieler

Kanadas Trainer Julien schickt bei der Eishockey-WM 2022 die folgenden Offensivspieler auf Torejagd:

Josh Anderson, Montreal Canadiens

Mathew Barzal, New York Islanders

Drake Batherson, Ottawa Senators

Max Comtois, Anaheim Ducks

Dylan Cozens, Buffalo Sabres

Pierre-Luc Dubois, Winnipeg Jets

Morgan Geekie, Seattle Kraken

Noah Gregor, San Jose Barracuda

Kent Johnson, Columbus Blue Jackets

Adam Lowry, Winnipeg Jets

Dawson Mercer, New Jersey Devils

Eric O‘Dell, Dynamo Moskau

Nicolas Roy, Vegas Golden Knights

Cole Sillinger, Columbus Blue Jackets

Die meisten Stürmer in der kanadischen Nationalmannschaft sind in der NHL aktiv. Ein regelrechter Exot ist dagegen Eric O‘Dell, der von 2016 bis 2022 für verschiedene Teams in der Kontinentalen Hockey-Liga (KHL) spielte. In der Saison 2021/2022 tat er dies für Dynamo Moskau, allerdings verließ er den Club im März 2022 aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die kanadische Mannschaft ist am 13. Mai 2022 in Helsinki der erste Gegner der deutschen Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM.

Die Nationalmannschaft von Kanada: die Erfolge

Die kanadische Nationalmannschaft ist im Eishockeysport die erfolgreichste der Welt. Sowohl bei Weltmeisterschaften als auch bei Olympischen Spielen ist sie Rekordsieger. Bereits bei der ersten Eishockey-WM, die 1920 im Rahmen der Olympischen Sommerspiele in Antwerpen stattfanden, war Kanada erfolgreich. Bis zum Zweiten Weltkrieg verzeichnete der Verband Hockey Canada elf Titel bei 13 Weltmeisterschaften, wobei Kanada bei sämtlichen Turnieren im Finale stand. Bei der WM 1947 fand das erste Endspiel ohne die kanadische Mannschaft statt, allerdings nahm diese nicht am Turnier teil.

Aktiv verpasste Kanada erst 1956 erstmals den Einzug ins WM-Finale. Insgesamt gewannen die Nordamerikaner 27 Weltmeisterschaften, holten 15 Mal die silberne und neun Mal die bronzene Medaille. Bei 84 WM-Turnieren bis 2021 landete Kanada somit 51 Mal auf dem Treppchen. Olympisches Gold gewann das kanadische Team neun Mal, dazu kommen vier Silber- und drei Bronzemedaillen. Umso enttäuschender war der sechste Platz bei Olympia 2022 in Peking nach einer 0 : 2-Niederlage gegen Schweden im Viertelfinale. Dennoch ist es angesichts der zahlreichen Erfolge nicht verwunderlich, dass das kanadische Nationalteam auch bei der Eishockey-WM 2022 in Finnland als Top-Favorit an den Start geht. Von Alexander Kords