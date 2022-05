Eishockey-WM 2022: Kasachstan - Kader, Trainer, Erfolge

Bei der Eishockey-WM 2021 trat Kasachstan in der Vorrunde gegen Deutschland an. © Simanek Vít / dpa

Die Nationalmannschaft zählt einen achten Platz bei Olympischen Spielen und einen zehnten Platz bei Weltmeisterschaften zu ihren besten Ergebnissen.

Die kasachische Nationalmannschaft spielt auf internationaler Ebene für den Kasachischen Eishockeyverband und trat der Internationalen Eishockey-Föderation 1992 als Mitglied bei. Neben 13 europäischen und zwei nordamerikanischen Nationen vertritt mit Kasachstan nur eine Mannschaft den asiatischen Kontinent.

Im Rahmen der Eishockey-WM 2022 ist Kasachstan eine von acht Mannschaften der Gruppe A und tritt in der Vorrunde gegen Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Kanada, die Schweiz und die Slowakei an. Sämtliche Vorrundenbegegnungen dieser Gruppe finden in Helsinki in der Helsingin Jäähalli statt, die Spiele der Gruppe B in der Nokia-Areena in Tampere. Teamchef der Kasachen ist Yuri Mikhailis, unterstützt wird er durch seine drei Co-Trainer Rinat Abitov, Maxim Semyonov und Andrei Shayanov.

Die Nationalmannschaft aus Kasachstan: Erfolge und Niederlagen

Das kasachische Nationalteam gehört zu den erfolgreichsten asiatischen Eishockeymannschaften. Während Kasachstan nach der Eishockey-WM 2021 den Weltranglistenplatz 15 belegte, befanden sich zum Beispiel Japan und China weit abgeschlagen auf den Rängen 25 und 27. Ihr erstes Länderspiel gewann die kasachische Nationalmannschaft am 11. April 1992 in Sankt Petersburg gegen die Ukraine mit einem Ergebnis von 5 : 0. Als höchster Erfolg sollte ein 52 : 1 Sieg gegen Thailand in die Mannschaftsgeschichte eingehen. Seine größte Niederlage erlebte das Team im Jahr 1998 mit einer 15 : 0 Niederlage gegen Kanada, das als Favorit für die Eishockey-WM 2022 gilt. Die kasachische Nationalmannschaft konnte sich für die Teilnahme an zwei Olympischen Spielen qualifizieren und 1998 einen achten Platz erreichen. Von 1998 an nahm das Nationalteam an den Weltmeisterschaften teil, bestes Ergebnis: ein zehnter Platz im Jahr 2021. Zudem ging das Team insgesamt viermal als Sieger der Winter-Asienspiele hervor.

Die kasachische Nationalmannschaft und ihr Kader für 2022

Die Eishockey-WM 2022 der Herren in Finnland findet im Zeitraum vom 13. bis zum 29. Mai 2022 in Tampere und Helsinki statt. Sein erstes Auftaktspiel bestreitet das kasachische Nationalteam am 14. Mai 2022 gegen Dänemark, mit der Begegnung Kasachstan gegen Italien endet für das Team am 23. Mai 2022 die Vorrunde. Diese Spieler gehören zum Kader der Nationalmannschaft:

Torhüter

Nikita Boyarkin vom Verein HK Saryarka Karaganda, Nummer 30

Andrei Shutov vom Verein Torpedo Ust-Kamenogorsk, Nummer 31

Demid Yeremeyev vom Verein HK Temirtau, Nummer 20

Verteidiger

Jesse Blacker vom Verein Barys Nur-Sultan, Nummer 9

Samat Daniyar vom Verein Barys Nur-Sultan, Nummer 65

Darren Dietz vom Verein Barys Nur-Sultan, Nummer 44

Alexei Maklyukov vom Verein Barys Nur-Sultan, Nummer 85

Valeri Orekhov vom Verein Barys Nur-Sultan, Nummer 28

Kirill Polokhov vom Verein Barys Nur-Sultan, Nummer 23

Yegor Shalapov vom Verein Barys Nur-Sultan, Nummer 4

Ivan Stepanenko vom Verein Beibarys Atyrau, Nummer 55

Viktor Svedberg vom Verein Barys Nur-Sultan, Nummer 58

Stürmer

Pavel Akolzin vom Verein Barys Nur-Sultan, Nummer 18

Alikhan Asetov vom Verein Barys Nur-Sultan, Nummer 96

Sayan Daniyar vom Verein Nomad Nur-Sultan, Nummer 77

Dmitri Gurkov vom Verein Barys Nur-Sultan, Nummer 68

Artyom Likhotnikov vom Verein Torpedo Ust-Kamenogorsk, Nummer 11

Nikita Mikhailis vom Verein Barys Nur-Sultan, Nummer 10

Kirill Panyukov vom Verein Barys Nur-Sultan, Nummer 22

Yegor Petukhov vom Verein Barys Nur-Sultan, Nummer 15

Yevgeni Rymarev vom Verein HK Yugra, Nummer 88

Anton Sagadeyev vom Verein Lokomotiv Yaroslavl, Nummer 89

Kirill Savitsky vom Verein Torpedo Ust-Kamenogorsk, Nummer 84

Arkadi Shestakov vom Verein Barys Nur-Sultan, Nummer 64

Dmitri Shevchenko vom Verein Barys Nur-Sultan, Nummer 95

Alexander Shin vom Verein Torpedo Ust-Kamenogorsk, Nummer 49

Roman Starchenko vom Verein Barys Nur-Sultan, Nummer 48

Curtis Valk vom Verein Barys Nur-Sultan, Nummer 14

