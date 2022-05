Eishockey-WM 2022: Österreich - Kader, Trainer, Erfolge

Der österreichische Cheftrainer Roger Bader mit seinen Spielern. © Helmut Fohringer / dpa

Die beiden Nationalmannschaften aus Österreich und Frankreich ersetzen die von der Eishockey-Föderation ausgeschlossenen Teams aus Russland und Belarus.

Die österreichische Nationalmannschaft vertritt auf internationaler Ebene den Österreichischen Eishockeyverband und ist seit 1912 Mitglied der Internationalen Eishockey-Föderation. Nach der Eishockey-WM 2021 befand sich das Team auf Weltranglistenplatz 17. Österreich gehört als eine von acht Mannschaften zur Gruppe B, deren Vorrundenspiele in der Nokia-Areena in Tampere ausgetragen werden.

Dort treffen die Österreicher auf die Nationalteams aus Finnland, Großbritannien, Lettland, Norwegen, Schweden, Tschechien und der USA. Die Vorrundenpartien der Gruppe A finden in der Helsingin Jäähalli in Helsinki statt. Betreut wird das Team bei der Eishockey-WM 2022 durch Trainer Roger Bader und seine Co-Trainer. Der Cheftrainer ist gebürtiger Schweizer und übernahm die Mannschaft im Jahr 2016.

Die österreichische Nationalmannschaft: über Erfolge und Niederlagen

Österreichs Nationalmannschaft blickt zurück auf 13 Teilnahmen an Olympischen Spielen und 62 Weltmeisterschaften. Die beste olympische Platzierung erreichte das Eishockeyteam mit einem sechsten Platz im Jahr 1928. Eine Bronzemedaille konnte sich Österreich im Rahmen der Weltmeisterschaften jeweils in den Jahren 1931 und 1947 sichern. Hinzu kommen zwei Europameistertitel aus den Jahren 1927 und 1931. Die Mannschaftsgeschichte war stets geprägt von Erfolgen und Niederlagen, Aufstiege in die Top-Division wechselten sich ab mit Abstiegen in die Division 1A.

Zur Eishockey-WM 2022 vom 13. Mai bis zum 29. Mai 2022 reist das Team im Nachrückverfahren an. Zuvor waren die Mannschaften aus Russland und Belarus aufgrund des Krieges in der Ukraine durch die Internationale Eishockey-Föderation von der Teilnahme ausgeschlossen worden. Vertreten werden sie nun von den beiden Nationalteams aus Österreich und Frankreich.

Die Nationalmannschaft aus Österreich und ihr Kader 2022

Ihr erstes Vorrundenspiel bestreitet die österreichische Nationalmannschaft im Rahmen der Eishockey-WM 2022 in Finnland am 14. Mai 2022 gegen das Team aus Schweden. Die letzte Vorrundenbegegnung findet am 23. Mai 2022 gegen Großbritannien statt. Der Kader des österreichischen Nationalteams setzt sich aus diesen Spielern zusammen:

Torhüter

David Kickert vom Verein Vienna Capitals mit der Nummer 30

David Madlene

Bernhard Starkbaum mit der Nummer 29

Verteidiger

Dominic Hackl mit der Nummer 4

Dominique Heinrich vom Verein EC Red Bull Salzburg mit der Nummer 19

Erik Kirchschläger

David Maier vom Verein EC KAC mit der Nummer 12

Clemens Unterweger vom Verein EC KAC

Philipp Wimmer vom Verein EC Red Bull Salzburg mit der Nummer 13

Bernd Wolf vom Verein HC Lugano mit der Nummer 32

Kilian Zündel vom Verein EC Red Bull Salzburg mit der Nummer 14

Stürmer

Oliver Achermann vom Verein HC La Chaux-de-Fonds mit der Nummer 26

Benjamin Baumgartner vom Verein Lausanne HC mit der Nummer 18

Nico Brunner mit der Nummer 20

Nico Feldner mit der Nummer 22

Manuel Ganahl vom Verein EC KAC mit der Nummer 17

Lukas Haudum vom Verein EC KAC mit der Nummer 21

Paul Huber vom Verein EC Red Bull Salzburg mit der Nummer 24

Marco Kasper vom Verein Rögle BK

Brian Lebler mit der Nummer 7

Benjamin Nißner vom Verein EC Red Bull Salzburg mit der Nummer 27

Thomas Raffl vom Verein EC Red Bull Salzburg mit der Nummer 5

Peter Schneider vom Verein EC Red Bull Salzburg mit der Nummer 3

Simeon Schwinger

Ali Wukovits vom Verein EC Red Bull Salzburg mit der Nummer 8

Dominic Zwerger vom Verein HC Ambri-Piotta mit der Nummer 16

Von Gabi Knapp