Eishockey-WM 2022: Schweiz - Kader, Trainer, Erfolge

Teilen

Goalkeeper Leonardo Genoni aus der Schweiz © Mickael Chavet / IMAGO

Die Schweiz musste im Finale der Eishockey-WM 2018 gegen Schweden eine schmerzliche Niederlage hinnehmen. Bei der WM 2022 hat sie erneut den Titel im Visier.

Patrick Fischer, der Trainer der Schweizer Nationalmannschaft, legte sich mit seinem Co-Trainer Tommy Albelin auf 26 Spieler fest, die ihr Land bei der Eishockey-WM 2022 in Finnland vertreten. Wie seine Amtskollegen bei den anderen Nationalteams muss Fischer dabei auf viele Spieler verzichten, die bei Clubs in der amerikanischen National Hockey League (NHL) spielen. Die beste Liga der Welt bestreitet nämlich parallel zur Weltmeisterschaft ihre Play-offs um den Stanley Cup. Die drei Torhüter, die Schweizer Niederlagen in Finnland verhindern sollen, sind:

Sandro Aeschlimann, HC Davos

Reto Berra, HC Fribourg-Gottéron

Dominik Egli, HC Davos

Die Schweizer Abwehrreihen setzen sich aus diesen Spielern zusammen:

Michael Fora, HC Ambri-Piotta

Lukas Frick, Lausanne HC

Andrea Glauser, Lausanne HC

Dean Kukan, Columbus Blue Jackets

Romain Loeffel, HC Lugano

Christian Marti, ZSC Lions

Janis Moser, Arizona Coyotes

Jonas Siegenthaler, New Jersey Devils

Mit Kukan, Moser und Siegenthaler kann die Schweiz immerhin drei Verteidiger aufs Eis schicken, die in der NHL unter Vertrag stehen.

Eishockey-WM 2022: die Schweizer Stürmer

Die Tore für die Schweizer Nationalmannschaft sollen bei der Eishockey-WM 2022 diese Offensivspieler schießen:

Andres Ambühl, HC Davos

Christoph Bertschy, Lausanne HC

Enzo Corvi, HC Davos

Nando Eggenberger, SC Rapperswil-Jona Lakers

André Heim, HC Ambri-Piotta

Nico Hischier, New Jersey Devils

Mike Künzle, EHC Biel-Bienne

Denis Malgin, ZSC Lions

Timo Meier, San Jose Sharks

Marco Miranda, Genf-Servette

Damien Riat, Lausanne HC

Noah Rod, Genf-Servette

Tristan Scherwey, SC Bern

Pius Suter, Detroit Red Wings

Calvin Thürkauf, HC Lugano

Auch in den offensiven Reihen ist der Großteil der Spieler in der heimischen National League aktiv. Dazu kommen drei NHL-Spieler: Nico Hischier wurde beim NHL-Draft 2017 an erster Position von den New Jersey Devils gewählt. Seit Februar 2021 ist er der Mannschaftskapitän der Devils. Timo Meier ging 2016 zu den San Jose Sharks, Pius Suter wechselte 2021 von den Chicago Blackhawks zu den Detroit Red Wings. Die Schweiz absolviert ihr erstes Spiel bei der Eishockey-WM 2022 am 14. Mai in Helsinki gegen Italien.

Nationalmannschaft der Schweiz: die Erfolge

Die Swiss Ice Hockey Federation schickt zu jedem Turnier ein Team, das durchaus für Überraschungen sorgen kann. Auf einen Sieg bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen warten die Eidgenossen aber noch. Dabei wurden sie bereits 1926 Europameister und gewannen 1928 die Bronzemedaille bei Olympia. 1935 standen sie in der Finalrunde der Weltmeisterschaft, mussten sich dort aber Kanada mit 2 : 4 geschlagen geben. Immerhin wurden sie dadurch Vize-Weltmeister und gewannen zum zweiten Mal die Europameisterschaft. 1939 und 1950 folgten weitere EM-Siege.

In den 2010er-Jahren entwickelten sich die Schweizer zu einer der besten Nationalmannschaften der Welt und feierten ihre größten Erfolge. Bei der WM 2013 zogen sie ins Endspiel ein, verloren es aber mit 1 : 5 gegen Schweden. Auf den gleichen Gegner trafen sie im Finale der Weltmeisterschaft 2018. Die Partie musste im Penalty-Shootout beendet werden, das die Schweden für sich entschieden. Obwohl die Schweizer Nationalmannschaft 2019 nur den achten und 2021 den sechsten Platz bei der WM belegte, gilt sie bei der Eishockey-WM 2022 als Geheimfavorit auf den Titel. Von Alexander Kords