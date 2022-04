Eishockey-WM 2022: Spielplan zur Weltmeisterschaft

Duell zwischen Deutschland und der Slowakei bei den Olympischen Winterspielen in Peking © Liu Xiao / IMAGO

Bei der Eishockey-WM 2022 gibt es zwei Gruppen: Die Mannschaften kämpfen zunächst um den Einzug ins Viertelfinale.

Helsinki / Tampere in Finnland - Die Eishockey-WM des Jahres 2022 richtet Gastgeber Finnland an den Austragungsorten Helsinki und Tampere aus. Der internationale Wettkampf, der von vielen Zuschauern und Fans weltweit verfolgt wird, beginnt am 13.05.2022. Das erste Spiel findet um 15:20 Uhr statt. Bereits lange vor Beginn der Weltmeisterschaft wurden die teilnehmenden Mannschaften in zwei Gruppen eingeteilt. Sie müssen innerhalb ihrer Gruppen gegen ausgeloste Gegner antreten und sich durch Siege für die weiteren Runden qualifizieren.

Das erste Match findet gemäß Spielplan zwischen Frankreich und der Slowakei statt. Bereits am selben Tag um 19:20 Uhr hat die deutsche Nationalmannschaft in Gruppe A ihren ersten Einsatz gegen Kanada. Das deutsche Team steht in der ersten Runde außerdem am 17.05.2022 um 19:20 Uhr gegen Frankreich auf dem Eis. Am 19.05.2022 um 15:20 Uhr stellt das dänische Team den Gegner dar. Am 20.05.22 tritt die deutsche Mannschaft ebenfalls um 15:20 Uhr gegen Italien an. Darauf folgen noch einmal Matches gegen Kasachstan am 22.05.22 um 15:20 Uhr und am 24.05.22 um 11:20 Uhr gegen das Schweizer Team: Dann ist die Gruppenphase bei der Eishockey-WM für Deutschland beendet, und im Idealfall geht es von hier aus direkt ins Viertelfinale.

Der Spielplan der Eishockey-WM 2022 – Gruppenspiele und Viertelfinals

Die Spiele der Eishockey-WM im Jahr 2022 in Finnland finden jeweils um 11.20 Uhr, um 15.20 Uhr und um 19.20 Uhr statt. Der Spielplan sieht vor, dass während der Gruppenphase jeden Tag Wettkämpfe stattfinden, wobei die einzelnen Mannschaften immer mindestens einen Tag Pause zwischen zwei Spielen erhalten. Jede Mannschaft muss innerhalb ihrer Gruppe einmal gegen jeden Gegner antreten. Es gibt zwei Gruppen, Gruppe A und Gruppe B, die jeweils acht Teams beinhalten. Zu Gruppe A gehören die Mannschaften von:

Kanada

Deutschland

Schweiz

Slowakei

Dänemark

Kasachstan

Italien

Frankreich

In Gruppe B der Eishockey-WM 2022 befinden sich dagegen diese Teams:

Finnland

USA

Tschechien

Schweden

Lettland

Norwegen

Großbritannien

Österreich

In den Viertelfinalpartien stehen sich der Erste der Gruppe A und der Vierte der Gruppe B sowie der Zweite der Gruppe A und der Dritte der Gruppe B gegenüber. Die beiden weiteren Partien in dieser Phase bestreiten andersherum der Sieger aus Gruppe B und der Vierte aus Gruppe A beziehungsweise der Zweite aus Gruppe B und der Dritte aus Gruppe A.

Der Spielplan der Eishockey-WM 2022 nach der Gruppenphase

Bei der Eishockey-WM im Jahr 2022 in Finnland sieht der Spielplan vor, dass die erste sowie die zweite Viertelfinalpartie am 26.05.2022 um 15:20 Uhr stattfinden sollen. Die dritte und vierte Begegnung werden am selben Tag veranstaltet, und zwar um 19:20 Uhr. Die nächsten Wettkämpfe sind dann schon die Halbfinals: Diese werden zwei Tage später am 28.05.2022 ausgetragen: Um 13:20 Uhr sowie um 17:20 Uhr entscheidet sich, wer ins Finale einziehen darf. Die Mannschaften, die es nicht bis dahin schaffen, treten am 29.05.2022 um 14:20 Uhr beim Spiel um Platz drei gegeneinander an.

Das Finale findet am selben Tag zur besten Sendezeit statt: Um 19:20 Uhr beginnt das Match, das darüber entscheidet, wer sich Eishockey-Weltmeister 2022 nennen darf. Alle Spiele der Eishockey-WM in Finnland werden von Zuschauern vor Ort in den Eishockeystadien verfolgt, aber die Wettkämpfe werden ebenso auch live im Fernsehen übertragen. So können Eishockeyfans weltweit mit ihrer Mannschaft mitfiebern und ihr über einen Zeitraum von etwa mehr als zwei Wochen die Daumen drücken.