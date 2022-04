Eishockey-WM 2022: Wann spielt Deutschland? Der DEB-Spielplan im Überblick

Teilen

Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei den Olympischen Winterspielen in Peking © IMAGO / Laci Perenyi

Ist das deutsche Team in der Gruppenphase erfolgreich, gibt es bei der Weltmeisterschaft 2022 weitere Termine für Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

Helsinki / Tampere in Finnland - Die Eishockey-WM 2022 findet vom 13.05.2022 bis zum 29.05.2022 in Finnland statt. Auch das deutsche Team ist bei diesem Turnier vertreten. Die deutschen Spiele finden in der Vorrunde in der Gruppe A statt, in welcher die Nationalmannschaft gegen sieben Mannschaften antritt:

Kanada

Schweiz

Slowakei

Dänemark

Kasachstan

Italien

Frankreich

Die ersten Spiele der Eishockey-WM stehen direkt am 13.05.2022. auf dem Spielplan. Am Eröffnungstag steht auch das Nationalteam des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) bereits auf dem Eis und muss sich um 19:20 Uhr gegen die kanadische Mannschaft beweisen. Vier Tage später, am 17.05.2022, gibt es den nächsten Einsatz des deutschen Kaders: Um 15:20 Uhr geht es gegen Dänemark in den Wettkampf um den Einzug in die nächste Runde. Der nächste Termin für das deutsche Team findet am 19.05.2022 um 15:20 Uhr statt. Diesmal ist Italien der Gegner. Am 22.05.2022 treten die Spieler der deutschen Nationalmannschaft ebenfalls um 15:20 Uhr gegen Kasachstan an. Die Gruppenphase endet für Deutschland am 24.05.2022 um 11:20 Uhr. Der letzte Gegner in dieser Phase des Turniers ist die Schweiz.

Deutsche Spiele bei der Eishockey-WM 2022 – das Viertelfinale

Die deutschen Spiele in der Gruppenphase bei der Eishockey-WM entscheiden darüber, wie es für das Team bei dem Turnier in Finnland weitergeht. Der Spielmodus bei der Weltmeisterschaft besagt, dass alle Mannschaften innerhalb einer Gruppe gegeneinander antreten müssen. Die vier besten Teams aus beiden Gruppen ziehen dann direkt ins Viertelfinale ein. Wann die deutsche Mannschaft ihre nächsten Termine hat, entscheidet sich also abhängig davon, welchen Platz sie in Gruppe A nach Abschluss der Vorrunde belegt.

Schafft das Nationalteam unter Aufsicht des DEB den ersten Rang, tritt es am 26.05.2022 um 15:20 Uhr gegen die viertbeste Mannschaft der Gruppe B an. Belegt das deutsche Team dagegen Platz 2, spielt es um dieselbe Uhrzeit gegen Platz 3 aus Gruppe B. Reicht es nur für den dritten Rang innerhalb der Gruppe, muss die deutsche Nationalmannschaft am 26.05.2022 um 19:20 Uhr gegen das Team auf Rang 2 der Gruppe B antreten. Ein vierter Platz innerhalb der Gruppe A bedeutet ein Spiel gegen den Sieger aus Gruppe B, das ebenfalls am 26.05.2022 um 19:20 Uhr stattfindet.

Eishockey-WM 2022: Das könnten die deutschen Spiele in den Finalrunden sein

Ob es auch nach der Gruppenphase noch deutsche Spiele bei der Eishockey-WM 2022 in Finnland geben wird, hängt von der bisherigen Leistung der Nationalmannschaft ab. Schafft es das Team über die Vorrunde hinaus und kann sich auch im Viertelfinale behaupten, zieht es ins Halbfinale ein. Diese beiden Matches finden am 28.05.2022 um 13:20 Uhr und um 17:20 Uhr statt. Im ersten Spiel trifft der Sieger des ersten Viertelfinals auf den Sieger der zweiten Partie. Der Gewinner aus dem dritten Viertelfinale spielt gegen den Sieger des vierten Matches.

Die Mannschaften, die als Sieger aus den Halbfinalpartien hervorgehen, ziehen ins Finale ein. Schafft das deutsche Team dies nicht, steht es dennoch noch einmal auf dem Eis, und zwar im Spiel um Platz 3. Dieses findet am 29.05.2022 um 14:20 Uhr statt. Am selben Abend geht es dann um alles: Die Sieger der Halbfinalpartien stehen sich im alles entscheidenden Finale gegenüber. Sollte das deutsche Team eine dieser beiden Mannschaften sein, tritt es um 19:20 Uhr gegen das andere Gewinnerteam aus den Halbfinals an.