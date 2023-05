Eishockey-WM: So sehen Sie die Spiele live im TV und Stream

Live im TV und Stream

Von Lina Krull schließen

Die Eishockey-WM in Finnland und Lettland steht kurz bevor. So sehen Sie alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft im TV und Stream.

Tampere/Riga – Vom 12. bis zum 28. Mai 2023 werden Tampere (Finnland) und Riga (Lettland) zu Hochburgen des Eishockeys: Die 86. Austragung der IIHF-Weltmeisterschaft steht auf dem Programm. Mit dabei ist auch die deutsche Mannschaft um die Topstars Nico Sturm und Moritz Seider, die in einer starken Gruppe A auf ein Weiterkommen hoffen. Die Spiele des DEB-Teams gegen die Favoriten aus Finnland, Schweden und den USA stehen gleich zu Beginn des Turniers an.

Zum Vergleich: Deutschland hat sich durch den Einzug ins Viertelfinale bei der WM 2022 auf Platz neun der Weltrangliste hochgekämpft. Mit Titelverteidiger Finnland (Platz 1), den USA (Platz 4) und Schweden (Platz 5) befinden sich die Deutschen in den ersten drei Spielen in der Rolle des Außenseiters. Danach geht es gegen die vermeintlich leichteren Gegner Dänemark, Österreich, Ungarn und Frankreich um wichtige Punkte. „Da geht es in den vier Spielen danach schon um alles“, sagte Angreifer Marcel Noebels von den Eisbären Berlin gegenüber der dpa.

+ Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet am 12. Mai gegen Schweden in die Weltmeisterschaft. © IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner

Verband gibt klare Ziele für Eishockey-WM: „Ich finde die nicht unrealistisch“

Neu-Bundestrainer Harold Kreis zeigte sich optimistisch hinsichtlich des vom deutschen Verband beschlossenen Minimalziels, das Viertelfinale bei dieser Weltmeisterschaft zu erreichen. Druck verspüre der 64-Jährige nicht: „Ich finde die nicht unrealistisch […] Wir müssen im Verlauf des Turniers sehen, wie wir zurechtkommen“, sagte Kreis der dpa zu den Zielen. „Intern haben wir mit der Mannschaft gesagt, dass wir den maximalen Erfolg wollen – egal, wie der aussieht“, so der Bundestrainer.

Nach der Niederlage bei der WM-Generalprobe gegen die USA am 09. Mai erhofft sich die deutsche Mannschaft beim Auftakt gegen die schwedische Auswahl am Freitag, den 12. Mai, einen besseren Start.

Die Gruppenphase mit den Spielen des DEB-Teams findet vom 12. Mai bis zum 23. Mai statt. Sollte Deutschland der Einzug ins Viertelfinale gelingen, würden sie am 25. Mai um den Einzug ins Halbfinale kämpfen. Nach dem Halbfinale am 27. Mai steigt einen Tag später das Finale um den Weltmeistertitel. Hier erfahren Sie, wo Sie die Spiele der deutschen Mannschaft live verfolgen können.

Eishockey-WM: Deutsche Spiele live im Free-TV?

Alle deutschen Partien und die gesamte K.O.-Runde werden vom TV-Sender Sport1 im Free-TV gezeigt.

und die werden vom TV-Sender Sport1 im Free-TV gezeigt. Über 100 Livestunden Eishockey sendet Sport1 inklusive Rahmenberichterstattung. Laut Sport1 sind dabei bis zu elf Stunden Eishockey täglich möglich.

Das Angebot wird vom Pay-TV-Sender Sport1+ und der Multisport-Streaming-Plattform Sport1 Extra ergänzt. Zusammen mit dem kostenlosen Livestream von Sport1 werden so alle 64 WM-Spiele übertragen.

Als Kommentatoren werden Basti Schwele und Experte Rick Goldmann eingesetzt. Jana Wosnitza begleitet das Event als Moderatorin.

Deutschland gegen Schweden, Freitag, 12.05.2023, 19.20 Uhr

Deutschland gegen Finnland, Samstag, 13.05.2023, 19.20 Uhr

Deutschland gegen USA, Montag, 15.05.2023, 15.20 Uhr

Deutschland gegen Dänemark, Donnerstag, 18.05.2023, 19.20 Uhr

Deutschland gegen Österreich, Freitag, 19.05.2023, 19.20 Uhr

Deutschland gegen Ungarn, Sonntag, 21.05.2023, 15.20 Uhr

Deutschland gegen Frankreich, Dienstag, 23.05.2023, 11.20 Uhr

Eishockey-WM: Deutsche Spiele im Livestream?

Auch MagentaTV und MagentaSport übertragen alle deutschen Spiele sowie alle K.O.-Spiele im Livestream.

im Livestream. Das Angebot setzt ein Abonnement voraus. Dieses kostet für Telekom-Kunden im Jahresabo 4,95 Euro monatlich, für Kunden ohne Telekom-Vertrag 9,95 Euro monatlich.

Alexander Kunz wird die Spiele kommentieren, Sascha Bandermann wird durch das Programm live vor Ort in Finnland führen.

Deutschland bei der Eishockey-WM: Alle deutschen Spiele im Live-Ticker

Wir berichten von allen Spielen mit deutscher Beteiligung im Live-Ticker.

Von Toren, entscheidenden Spielszenen bis hin zu Stimmen der Stars nach dem Spiel – mit unserem Live-Ticker sind Sie bestens versorgt!

(dpa/likr)

Rubriklistenbild: © IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner