Eishockey-WM: Deutschland gegen Frankreich im Live-Ticker - DEB-Team braucht Sieg für das Viertelfinale

Von: Patrick Mayer

Goalie im DEB-Team: Philipp Grubauer bei der Eishockey-WM. © IMAGO / ActionPictures

Im dritten Spiel der Eishockey-WM 2022 trifft das DEB-Team auf Frankreich. Mit Blick auf die Tabelle wäre der zweite Sieg für Deutschland enorm wichtig. Verfolgen Sie die Partie heute Abend hier im Live-Ticker.

Eishockey-WM: Frankreich - Deutschland -:-, heute, 20.20 Uhr

Das DEB-Team will nach dem Sieg über die Slowakei den nächsten Sieg bei der Eishockey-WM einfahren.

Verpassen Sie nichts - Die Partie gegen Frankreich hier im Live-Ticker.

Tore: - Strafzeiten: -

Update vom 16. Mai, 18.55 Uhr: Im dritten WM-Spiel muss Deutschland also gegen Frankreich ran: Der Weltranglisten-13. spielt nur mit, weil Russland und Belarus als Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine suspendiert wurden.

Zum Auftakt gab es für die Franzosen (immerhin) ein 2:4 gegen die Slowakei, das zweite Spiel gewann der heutige DEB-Gegner 2:1 gegen den Tabellenletzten aus Kasachstan. Und heute?

Eishockey-WM: Frankreich gegen Deutschland im Live-Ticker - DEB-Team ist gut im Turnier dabei

Erstmeldung vom 16. Mai: München/Helsinki - Deutschland ist bei der Eishockey-WM 2022 gut ins Turnier gestartet. Einem bemerkenswerten 3:5 (0:2, 1:3, 2:0) gegen Rekordweltmeister Kanada ließ das DEB-Team im zweiten Spiel der Gruppe A bei der Weltmeisterschaft ein 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) gegen den Olympia-Dritten Slowakei folgen.

Vor allem der Sieg gegen die Slowaken, aber auch das starke Schlussdrittel gegen Titelverteidiger Kanada machen Hoffnung auf einen erfolgreichen Turnierverlauf der Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm, der bei der diesjährigen Eishockey-WM in seiner Heimat Finnland einmal mehr höchst fokussiert wirkt. Im dritten Gruppenspiel wartet heute Abend (ab 20.20 Uhr) nun Außenseiter Frankreich auf die deutsche Nationalmannschaft. Bei der Eishockey-WM 2019 in der Slowakei hatte das DEB-Team gegen den heutigen Gegner einen klaren 4:1-Sieg eingefahren.

Eishockey-WM: Frankreich gegen Deutschland im Live-Ticker - DEB-Team hat das Viertelfinale im Blick

„Es ist eine leidenschaftliche Mannschaft. Sie leben von den Emotionen. Man muss im Kopf haben, wo sie herkommen. Sie wollen sich beweisen. Viele werden sagen, sie gehören nicht hierher“, sagte der 44-jährige Söderholm vor der Partie über die Franzosen: „Es sind die typischen Gegner, wo du denkst, du schläfst ein bisschen ein, irgendwann im Spiel, und dann passiert was.“ Ob er wieder auf NHL-Torhüter Philipp Grubauer oder den Berliner Meister-Torwart Mathias Niederberger setzt, verriet der Finne nicht.

Ein Sieg wäre für einen Viertelfinal-Einzug enorm wichtig. Nach dem Spiel an diesem Montagabend hatte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) das einzige Mal in der Vorrunde zwei Tage spielfrei, ehe am Donnerstag ebenfalls in Helsinki Dänemark wartet - in dieser Partie dürfte eine Vorentscheidung um die Qualifikation für die Runde der letzten Acht fallen. Schließlich geht es noch gegen den krassen Außenseiter Kasachstan und gegen die stark gestartete Schweiz.

Im Video: Alle Infos zur Eishockey-WM 2022 in Finnland

Welche Ausgangslage verschafft sich das DEB-Team? Verfolgen Sie das dritte Gruppenspiel Deutschlands bei der Eishockey-WM an Montagabend gegen Frankreich (ab 20.20 Uhr) hier im Live-Ticker. (pm)