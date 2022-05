Eishockey-WM: Deutschland gegen Kanada im Live-Ticker – DEB-Team steht direkt unter Druck

Von: Patrick Mayer

Star im DEB-Team: NHL-Profi Moritz Seider. © IMAGO / ActionPictures

Deutschland startet gegen Titelverteidiger und Rekordweltmeister Kanada in die Eishockey-WM. Das DEB-Team braucht Punkte für das Viertelfinale. Verfolgen Sie den Auftakt heute Abend hier im Live-Ticker.

Deutschland - Kanada -:-, heute, 19.20 Uhr

Tore: - Zeitstrafen: -

Update vom 13. Mai, 17.30 Uhr: Der EHC Red Bull München war stets für einen ganzen Block in der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft verantwortlich. Das ist diesmal nicht mehr so.

Mit Stürmer Maximilian Kastner und Yasin Ehliz sind diesmal nur zwei Kufencracks aus der bayerischen Landeshauptstadt im DEB-Team mit dabei. Patrick Hager und Frederik Tiffels sagten für die Weltmeisterschaft in Finnland ab. Immerhin: Goalie Matthias Niederberger, der kürzlich mit den Eisbären Berlin Meister wurde, wechselt zur neuen Saison zum EHC in die Isarmetropole.

Eishockey-WM: Deutschland gegen Kanada im Live-Ticker – DEB-Team startet in die Weltmeisterschaft

Erstmeldung vom 13. Mai: München/Tampere - Olympia 2022 lief nicht gut für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Platz zehn war zu wenig für das DEB-Team nach Olympia-Silber 2018 sowie den Plätzen sechs und vier bei den Weltmeisterschaften 2019 und 2020. Sind die deutschen Kufencracks in der Weltspitze angekommen?

Eine Antwort auf diese Frage wird die Eishockey-WM 2022 in Finnland liefern. Doch: Deutschland startet mit großen Herausforderungen in das Turnier in Finnland. Superstar Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), einer der besten Spieler der nordamerikanischen NHL, fehlt ebenso wie der frühere NHL-Profi und Münchner (2014 bis 2018) Dominik Kahun, wenn am Freitagabend (ab 19.20 Uhr) der Start gegen Titelverteidiger und Rekordweltmeister Kanada ansteht.

Eishockey-WM: Deutschland gegen Kanada im Live-Ticker – Kahun, Tiffels und Hager fehlen in Finnland

Noch bei der Generalprobe gegen Österreich (3:1) am Sonntag in Schwenningen stand der 26-Jährige für die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm auf dem Eis. „Die Ärzte haben in den letzten Wochen alles probiert, dass ich wieder fit werde. Aber wir haben die Verletzung nicht auskurieren können“, sagte Kahun aber hinterher. Er fällt kurzfristig verletzt aus. Auch die Münchner Stürmer Frederik Tiffels und Patrick Hager hatten nach dem verlorenen DEL-Finale für die Eishockey-WM 2022 abgesagt.

Aus der NHL sind derweil Torhüter Philipp Grubauer, Verteidiger Moritz Seider und Stürmer Tim Stützle dabei. Der Fokus richtet sich vor allem auf den 21-jährigen Seider. Mit sieben Toren und 43 Vorlagen war der Verteidiger der Detroit Red Wings der beste Liga-Neuling in Nordamerika. „Mo ist für mich ein Phänomen“, sagte Kapitän Moritz Müller vor Turnierstart: „Mit seiner Präsenz und seiner Qualität wird er uns enorm helfen.“ Seider selbst sagt: „Jeder Athlet hat den Ansatz, zu den Besten der Welt gehören zu wollen. Dem versuche ich gerecht zu werden.“

Eishockey-WM: Entscheidung bei NHL-Star Leon Draisaitl gefallen

Verfolgen Sie den WM-Auftakt des DEB-Teams gegen Kanada an diesem Freitagabend ab 19.20 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)