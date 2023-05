Eishockey-WM: Deutschland gegen Schweden im Live-Ticker – DEB-Team droht Fehlstart

Von: Christoph Klaucke

Zum Auftakt der Eishockey-WM trifft Deutschland auf Schweden. Dem DEB-Team droht zum Start ein Horror-Hattrick. Der Live-Ticker zum Spiel.

Eishockey-WM: Deutschland gegen Schweden, Freitag, 19.20 Uhr

Auftakt der Eishockey-Weltmeisterschaft : Deutschland spielt zum Start gegen Schweden.

der : Deutschland spielt zum Start gegen Schweden. DEB-Team droht Horror-Hattrick : NHL-Star Moritz Seider bleibt gelassen.

droht : NHL-Star Moritz Seider bleibt gelassen. Wer gewinnt die Auftaktpartie? Dieser Live-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Tampere – Deutschland hat bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland (Tampere) und Lettland (Riga) eine Hammer-Gruppe erwischt. Mit den ersten drei Spielen beim Turnier gegen den elfmaligen Weltmeister Schweden, Gastgeber und Titelverteidiger Finnland und die USA droht dem DEB-Team ein Horror-Hattrick, die weiteren Gegner in der Gruppe A sind Dänemark, Frankreich, Österreich und Ungarn. Zum Auftakt der Eishockey-WM trifft Deutschland am Freitag um 19.20 Uhr auf Schweden.

Eishockey-WM Ort: Arena Riga, Nokia Arena Datum: Freitag 12. Mai 2023 – Sonntag 28. Mai 2023 Titelverteidiger: Finnland Rekordsieger: Kanada (27 Titel)

Auftakt der Eishockey-Weltmeisterschaft: Deutschland zum Start gegen Schweden

Die Generalprobe am Dienstag in München war misslungen, mit 3:6 unterlag das DEB-Team den USA. Jetzt wollen es die deutschen Kufen-Cracks gegen Schweden, wenn es zählt, besser machen. Mit einem neuen Bundestrainer auf der Bank.

„Wir werden uns sicher nicht verstecken“, sagte Harold Kreis vor der ersten WM-Partie. Für den 64-Jährigen ist es die erste Weltmeisterschaft als hauptamtlicher Chefcoach. 2010 war der Deutsch-Kanadier als Co-Trainer von Uwe Krupp beim Halbfinaleinzug der deutschen Mannschaft dabei. „Ein bisschen Aufregung ist schon da. Wir wollen jetzt einfach, dass es losgeht“, so Kreis.

Deutschland um Dominik Kahun erwartet bei der Eishockey-WM mit Schweden ein harter Auftakt. © Christian Kolbert/dpa

DEB-Team droht Horror-Hattrick: NHL-Star Seider bleibt gelassen

Dem schwierigen Auftakt misst Kapitän Moritz Müller nur eine untergeordnete Rolle bei. „Für mich ist die Reaktion auf das Spiel wichtiger als das Spiel selbst. Egal, wie es ausgeht“, sagte Müller. „Wenn wir es gewinnen, müssen wir die anderen ja trotzdem schlagen. Und wenn wir verlieren, erst recht. Wir dürfen nicht zu hoch und nicht zu tief kommen.“

NHL-Star und Deutschland-Hoffnung Moritz Seider bleibt trotz des Knallhart-Auftakts bei der Eishockey-WM gelassen: „Wenn man ins Viertelfinale kommen will, muss man gegen diese Nationen ein paar Punkte klauen. Wir haben in der Vergangenheit oft bewiesen, dass wir das können.“

Eishockey-WM: Deutschland gegen Schweden heute im Live-Ticker

„Das Viertelfinale und die Direkt-Qualifikation für Olympia zu erreichen. Intern haben wir mit der Mannschaft gesagt, dass wir den maximalen Erfolg wollen – egal, wie der aussieht“, erklärte Kreis die Ziele des Verbandes bei der WM vom 12. bis 28. Mai. Der Grundstein dafür könnte gegen die „Tre Kronors“ gelegt werden. Verfolgen Sie den Auftakt der Eishockey-WM zwischen Deutschland und Schweden, am Freitag um 19.20 Uhr, hier im Live-Ticker oder im TV und Stream. (ck/dpa)