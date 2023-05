Eishockey-WM: Deutschland gegen Ungarn heute im Live-Ticker – Ärger um NHL-Star kurz vor dem Spiel

Von: Christoph Klaucke

Deutschlands NHL-Stürmer John-Jason Peterka bekam bei der Eishockey-WM einen Denkzettel von Bundestrainer Kreis. © Pavel Golovkin/dpa

Deutschland trifft bei der Eishockey-WM auf Ungarn. Das DEB-Team benötigt einen Sieg, um die Chance aufs Viertelfinale zu wahren. Die Partie im Live-Ticker.

Update vom 21. Mai, 15 Uhr: Die Aufstellung des DEB-Teams ist bereits da. Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis hat vor dem WM-Gruppenspiel gegen Ungarn auf größere personelle Änderung verzichtet und nur eine Umstellung vorgenommen. Frederik Tiffels vom Meister EHC Red Bull München rückt aus der dritten Angriffsformation in die erste Reihe neben John-Jason Peterka und Dominik Kahun. Dafür spielt Marcel Noebels von den Eisbären Berlin wieder in der dritten Reihe neben Maximilian Kastner und Manuel Wiederer. Im Tor beginnt erneut Mathias Niederberger.

Nach dem 4:2 am Freitag gegen Österreich hatte es Kritik an der bisherigen WM-Leistung der ersten Reihe gegeben. Kreis hatte zudem im letzten Drittel auf NHL-Stürmer Peterka von den Buffalo Sabres verzichtet und personelle Änderungen angedeutet. Wie in den beiden Spielen zuvor verzichtet der Bundestrainer allerdings erneut auf Angreifer Daniel Fischbuch von der Düsseldorfer EG.

Vorbericht: Tampere – Deutschland ist bei der Eishockey-WM zum Siegen verdammt, um noch das Minimalziel zu erreichen. In der Gruppe A ist hinter den Favoriten USA, Schweden und Finnland nur noch Platz vier möglich, dieser würde jedoch noch zum Einzug ins Viertelfinale reichen. Voraussetzung dafür ist ein Erfolg des DEB-Teams im vorletzten Gruppenspiel, am Sonntag um 15.20 Uhr, gegen Ungarn. Zuletzt gab es aber Ärger um NHL-Star John-Jason Peterka.

Eishockey-WM Ort: Arena Riga, Nokia Arena Datum: Freitag 12. Mai 2023 – Sonntag 28. Mai 2023 Titelverteidiger: Finnland Rekordsieger: Kanada (27 Titel)

Deutschland gegen Ungarn unter Druck: Nächster Sieg fürs Viertelfinale Pflicht

Deutschland benötigt nach zuletzt zwei Siegen gegen Dänemark (6:4) und Österreich (4:2) weitere Punkte, um das Minimalziel Viertelfinale bei der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland noch zu erreichen. Dabei wird sein Team indes Geduld haben müssen, meinte Bundestrainer Harold Kreis: „Wenn man die Ungarn die letzten Spiele angesehen hat: Da haben sie 40 Minuten lang sehr gut gespielt und im letzten Drittel haben sie dann den Fokus verloren. Ich weiß nicht, ob es die Kraft war oder was.“

Zudem forderte der Nachfolger von Toni Söderholm, mehr Strafzeiten zu provozieren. Gegen Österreich hatte sein Team nicht einmal in Überzahl gespielt. „Man kann es ein bisschen provozieren, indem man auf kleinem Raum schnell spielt“, sagte Kreis, der NHL-Stürmer John-Jason Peterka zuletzt einen Denkzettel verpasste.

Ärger um NHL-Star Peterka: Bundestrainer Kreis erklärt Denkzettel

Das Top-Talent der Buffalo Sabres hatten am Folgetag im deutschen Training bei der Eishockey-WM gefehlt. Laut Kreis hat dies aber keinen besonderen Hintergrund. „Es war heute ein freiwilliges Training. Jeder Spieler kann entscheiden, was er damit macht“, sagte Kreis nach der Einheit am Samstag in Tampere. Er betonte zudem: „Alle Spieler sind fit.“

Am Freitag beim 4:2 gegen Österreich hatte Kreis im letzten Drittel auf das 21 Jahre alte deutsche Top-Talent verzichtet und Peterka auf der Bank gelassen. „Wir haben ihm gesagt, dass wir den Eindruck hatten, dass er nicht so seine Wirkung aufs Eis gebracht hat. Das hat er auch eingesehen“, sagte Kreis am Samstag. Peterka habe „professionell“ auf die Entscheidung reagiert.

Eishockey-WM: Deutschland gegen Ungarn heute im Live-Ticker

Am Freitag hatte der Bundestrainer der gesamten ersten Sturmreihe und Peterkas Nebenleuten Dominik Kahun und Marcel Noebels indirekt vorgeworfen, die Vorgaben des Trainerteams nicht umgesetzt zu haben. „Spielt unser Spiel“, habe er seinem Paradesturm gesagt, hatte Kreis mitgeteilt.

Wahrscheinlich ist, dass es am Sonntag (15.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) gegen Ungarn personelle Umstellungen gibt. „Wir haben zwei Spiele hintereinander gewonnen. Das heißt nicht, dass wir nicht eine kleine Veränderung vornehmen werden. Aber das haben wir noch nicht entschieden“, sagte Kreis. Sein Team benötigt für den angestrebten Einzug ins WM-Viertelfinale weitere Punkte. Verfolgen Sie das Spiel der Eishockey-WM zwischen Deutschland und Ungarn, am Sonntag um 15.20 Uhr, hier im Live-Ticker. (ck/dpa)