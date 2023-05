Eishockey-WM: Gegner und Termin für mögliches deutsches Viertelfinale stehen schon fest

Kampf um Viertelfinal-Ticket

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kämpft bei der WM um den Einzug ins Viertelfinale. Der mögliche Gegner steht bereits fest.

Tampere – Der Start in die WM verlief für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft alles andere als optimal. Gegen Schweden, Finnland und die USA gab es drei knappe Niederlagen. In allen Partien war die DEB-Auswahl mit den Favoriten auf Augenhöhe, Punkte sprangen aber keine heraus. Das Ziel Viertelfinale stand auf dem Spiel und in den danach folgenden Spielen war der Druck für Deutschland enorm groß.

Eishockey-WM: Deutschland kämpft um Einzug ins WM-Viertelfinale

Die Eishockey-Nationalmannschaft zeigte aber keine Nerven, sondern brachte ihre ganz Qualität in den Partien gegen Dänemark, Österreich und Ungarn aufs Eis und feierte drei teils klare Siege. Vor dem letzten Vorrundenspiel gegen Frankreich liegt die DEB-Auswahl auf Platz vier der Gruppe, der zum Einzug ins Viertelfinale berechtigen würde. Lediglich Dänemark kann Deutschland noch abfangen, die Skandinavier sind gegen Schweden und Finnland aber nur Außenseiter.

„Wir spielen etwas zu kompliziert, wir dürfen nicht den Fuß vom Gas nehmen“, kritisierte Abwehrspieler Fabio Wagner dennoch die eigene Mannschaft nach dem 7:2-Kantersieg über Ungarn. Gegen die französische Auswahl wird Deutschland erneut Favorit sein. Bundestrainer Harold Kreis muss im letzten Vorrundenspiel bei der WM aber auf Stürmer Manuel Wiederer verzichten. „Er ist verletzt und wird nicht spielen können“, so der Coach.

Sollte sich die DEB-Auswahl für das Viertelfinale qualifizieren, stehen Termin und Gegner bereits fest. In der Gruppe B ist die Schweiz nicht mehr von Tabellenplatz eins zu verdrängen und wird auf den Viertplatzierten der Gruppe A treffen – Deutschland oder Dänemark.

Eishockey-WM: Möglicher Gegner im Viertelfinale steht bereits fest

„Wir beschäftigen uns natürlich gerade mit Frankreich, aber ich habe die Leistung der Schweiz schon zur Kenntnis genommen. Die Schweizer haben einen hohen Anspruch und haben eine gute Mannschaft zusammen. Die spielen sehr diszipliniert“, sagte Bundestrainer Kreis zum möglichen Gegner in der K.o.-Phase. Die Eidgenossen gewannen alle bisherigen sechs Spiele und gelten mittlerweile als einer der WM-Favoriten.

In der Schweiz wird die Nationalmannschaft wegen der überzeugenden Leistungen bereits „weißes Ballett“ genannt. „Mit Opern und Ballett kenne ich mich jetzt nicht so aus. Aber mit Sicherheit nicht ‚der sterbende Schwan‘“, so Kreis auf die Frage, was dann die Bezeichnung für seine Mannschaft wäre. Bully gegen die Schweiz wäre am Donnerstag (25. Mai), doch zunächst muss Frankreich geschlagen werden. (smr)

