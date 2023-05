Nach Halbfinal-Einzug: Eishockey-Bundestrainer Kreis kommen beim Interview die Tränen

Von: Antonio José Riether

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis kamen beim Interview nach dem Viertelfinal-Sieg seines Teams die Tränen. Nun steht das WM-Halbfinale gegen die USA an.

Riga - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat sich bei der WM in Finnland und Lettland in einen wahren Siegesrausch gespielt. Nach drei Niederlagen zum Auftakt gab es fünf Siege, der vorläufige Höhepunkt war der souveräne Erfolg im Viertelfinale gegen die Schweiz am Donnerstag. Nach dem Halbfinal-Einzug wurde es emotional, der stolze Bundestrainer Harold Kreis kämpfte in einem Interview sogar mit den Tränen.

Harold Kreis Geboren: 19. Januar 1959 in Winnipeg (Kanada) Stationen als Spieler: Calgary Wranglers, Mannheimer ERC Position: Deutscher Eishockey-Bundestrainer Größte Erfolge: 2 x Deutscher Meister (als Spieler), 2 x Schweizer Meister (als Trainer)

Eishockey-WM: Bundestrainer Harold Kreis begeistert von seinem Team – „Kann nur den Hut ziehen“

Deutschland erreichte das Viertelfinale als Tabellenvierter, während die Schweizer als Tabellenführer der Gruppe B in die Runde der letzten acht zogen. Trotzdem schaffte es das Kreis-Team, die Eidgenossen mit 1:3 (0:1, 1:2, 0:0) zu schlagen. Ein früher Führungstreffer sowie ein Doppelschlag vor der letzten Drittelpause gepaart mit einer starken Teamleistung, bezüglich der Intensität und der Konsequenz in der Defensive, führten das DEB-Team ins Halbfinale.

Beim Interview mit Magenta Sport kurz nach Spielende zeigte sich Harold Kreis begeistert von seiner Mannschaft. „Ich kann nur den Hut ziehen“, meinte der 64-Jährige. Seine Schützlinge hätten „durch bedingungslosen Einsatz, eine ungaubliche Disziplin und ein Zusammenrücken an der Bande während der viereinhalbminütigen Unterzahl“ gezeigt. Die Matchstrafe gegen Moritz Seider, die zu der langen Unterzahl geführt hatte, hatte die Mannschaft offenbar zusätzlich motiviert.

Halbfinale, wir kommen! Der Jubel der deutschen Nationalspieler nach dem starken Auftritt gegen die Schweiz war riesig. © imago/Andrea Branca

Eishockey-WM: Harold Kreis kommen die Tränen – „Es berührt mich“

Nach einer nüchternen Spielanalyse wurde Kreis gefragt, wie stolz er auf sein Team sei. An dieser Stelle musste Kreis kurz innehalten, da er seine Tränen zurückhalten musste. „Es berührt mich“, meinte er angefasst, mit brüchiger Stimme. Nach wenigen Sekunden erklärte der überglückliche Cheftrainer den Emotionsausbruch.

„Ich lasse die Emotionen manchmal ein bisschen hochkommen“, meinte der Deutsch-Kanadier zu Reporter Sascha Bandermann und führte aus: „Ich bin in guten Händen mit dieser Truppe. Ich kann mich an die Bande stellen, die können spielen und machen ihr Ding. Sie sind unglaublich stark zusammen, wir haben Respekt vor dem Gegner, aber wir haben uns eine Routine angeeignet. Wir wollen aber nicht überheblich wirken“, meinte der bescheidene Kreis.

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis wurde nach dem Einzug ins Semifinale der WM emotional. © Screenshot Magenta Sport

Deutschland trifft bei Eishockey-WM erneut auf die USA: Holt Kreis die erste Medaille nach 70 Jahren?

Nun steht die deutsche Mannschaft, die sich das Halbfinale laut Kreis „unglaublich verdient“ hat, mit den beiden Spitzenteams Kanada, den USA und Co-Gastgeber Lettland unter den letzten vier Teams im Turnier. Kreis, der erst zu Beginn des Jahres das Traineramt von Toni Söderholm übernommen hatte, hat jetzt die Chance auf den großen Wurf. Seit 1953 hat der Deutsche Eishockey-Bund keine Medaille mehr bei einer WM gewonnen, nach 70 Jahren könnte es dieses Jahr also wieder so weit sein.

Doch dafür müssen die US-Amerikaner erst einmal geschlagen werden, in der Vorrunde unterlag das DEB-Team in ihrem dritten Vorrundenspiel mit 2:3 (0:0, 2:1, 0:2). Danach folgten nur noch Siege. Am Samstag um 19.20 Uhr (18.20 Uhr Ortszeit im finnischen Tampere) kann sich Deutschland für die Niederlage in der Gruppenphase revanchieren. Bei einem Finaleinzug könnte es dann so richtig emotional werden. (ajr)