Eishockey-WM jetzt im Live-Ticker: Deutschland gegen die Slowakei - DEB-Team muss Chancen nutzen

Von: Yasina Hipp

Nach der Auftakt-Niederlage des deutschen Eishockey-Teams gegen Rekordweltmeister Kanada sind heute gegen die Slowakei die Karten neu gemischt. Verfolgen Sie das Spiel hier im Live-Ticker.

Deutschland - Slowakei: -:-

Die deutschen Eishockey-Jungs spielen im zweiten WM-Spiel gegen das Team aus der Slowakei.

Verfolgen Sie die Partie, alle Tore und Highlights hier bei uns im Live-Ticker.

Eishockey-WM: Deutschland - Slowakei - : - , heute, 19.20 Uhr

Tore: Strafen:

Update vom 14. Mai, 18.11 Uhr: Vor dem zweiten Spiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft sind heute auch die übrigen Konkurrenten aus Deutschlands Gruppe A in das Turniert gestartet. Mit einem furiosen Kantersieg demonstriert das dänische Team gegen Kasachstan sein Können. Unter anderem traf auch Frederik Storm vom ERC Ingolstadt für die Dänen. Deutschland trifft am Donnerstag (19. Mai, 15.20 Uhr) auf das Team aus Dänemark.

Ebenfalls in der Gruppe A besiegt die Schweiz die italienische Eishockey-Nationalmannschaft mit einem 5:2. Die Eidgenossen sin der letzte Vorrundengegner Deutschlands (24. Mai, 11.20 Uhr).

Update vom 14. Mai, 17.22 Uhr: Kurz vor der Partie gegen die Slowakei blickt WM-Debütant Kai-Wissmann von den Eisbären Berlin nochmal auf den gestrigen Abend zurück. Das Spiel gegen Kanada sei eines „auf das wir aufbauen können“, so Wissmann im Interview auf dem DEB-Twitter-Kanal. Jedoch sieht er in einigen Punkten Verbesserungsbedarf. Der Verteidiger sagt: „Wir müssen schnell spielen, Fehler vermeiden und unsere Chancen auf jeden Fall nutzen, das ist auf internationalem Niveau wichtig.“

Aufregung zeigt der 25-Jährige vor dem zweiten WM-Spiel keine. Für ihn gebe es zwischen der WM und der DEL niveaumäßig keinen „Riesen-Unterschied“. Das Spiel auf dem Eis sei „einfach vielleicht nochmal einen Tick schneller und man hat nochmal einen Ticken weniger Zeit“, analysiert Wissmann.

DEB-Team will vor allem Push aus letztem Spieldrittel gegen Kanada mitnehmen

Erstmeldung: Helsinki - Den Kopf lässt das deutsche Eishockey-Nationalteam nach der 3:5-Niederlage zum Auftakt in Helsinki gegen Titelverteidiger und Rekordweltmeister Kanada nicht hängen. Im zweiten Gruppenspiel der WM in Finnland gegen den Olympia-Dritten Slowakei wollen die Jungs von Trainer Toni Söderholm vor allem an das starke Schlussdrittel anknüpfen. „Wir werden gegen die Slowakei besser aus den Startlöchern kommen. Wenn wir an einigen Stellschrauben drehen, sind wir auf einem guten Weg“, sagt NHL-Youngster Moritz Seider. Die Mannschaft habe das Spiel „kritisch“ analysiert. Gerade zum Schluss sei viel Positives dabei gewesen, so der 21-jährige Seider. „Im letzten Drittel haben wir nochmal Gas gegeben und das nehmen wir mit ins nächste Spiel“, betont auch Goalie Philipp Grubauer, der ein gutes Spiel machte und mehrere starke Paraden zeigte.

Seider hatte in doppelter Überzahl das dritte Tor für das DEB-Team erzielt und noch kurz Hoffnung aufkommen lassen. Zudem bereitete er die beiden Treffer von Marc Michaelis (28.) und Matthias Plachta (42.), ebenfalls in doppelter Überzahl, vor. Cole Sillinger (9.), Pierre-Luc Dubois (18., 32.) Kent Johnson (34.) und Noah Gregor (38.) hatten den 27-maligen Weltmeister zwischenzeitlich 5:1 in Führung geschossen - Erinnerungen an das Auftaktspiel beim Olympia-Debakel im Februar in Peking wurden wach, als die DEB-Auswahl zum Auftakt 1:5 gegen den Weltranglistenzweiten verloren hatte.

Beim Auftakt Spiel gegen Kanada konnten die deutschen Eishockey-Jungs über drei Tore jubeln. © AP/dpa/Martin Meissner

„Wir kassieren zwei Tore in Unterzahl, da müssen und werden wir uns noch steigern“, meint Coach Söderholm. Aber er blickt positiv auf das Spiel gegen die Slowaken: „Das letzte Drittel hat uns einen Push gegeben.“ Diesen Push benötigt das DEB-Team für die anstehende Partie auch, um sich beim Gegner für das krachende Olympia-Aus im Februar zu revanchieren. In Peking hatte Deutschland, das mit Gold-Ambitionen angereist war, die Runde der letzten Acht durch ein 0:4 gegen die Slowakei verpasst. (dpa/yhi)