„Es ist eine Ehre, für Deutschland zu spielen“

Von: Patrick Hilmes

Teilen

Einst in Weiß-Blau, nun in Schwarz-Rot-Gold: Marcus Weber (Mitte) und Luca Zitterbart (2.v.r.) liefen in der Saison 2020/21 gemeinsam für den SC Riessersee auf. © Oliver Rabuser

Aufgrund seiner starken Leistungen bei den Nürnberger Ice Tigers hat der Garmisch-Partenkirchner Marcus Weber eine Einladung zum Deutschland Cup erhalten. Beim Treffen der Nationalmannschaft kam es auch zu einem Wiedersehen mit einem alten Weggefährten.

Krefeld – Bayerisches Derby in der DEL, der EHC Red Bull München gegen die Nürnberg Ice Tigers. Da durfte auch Eishockey-Nationaltrainer Toni Söderholm auf der Tribüne nicht fehlen. Nach einer packenden Partie, die der Außenseiter aus Nürnberg gegen den Tabellenführer mit 4:3 nach Penaltyschießen für sich entschied, machte sich Söderholm auf den Weg in die Kabinen und sprach mit dem einen oder anderen Akteur. Klar, tummelten sich doch zuvor auf dem Eis diverse seiner Nationalspieler. Ein paar Worte richtete der ehemalige Coach des SC Riessersee auch an Marcus Weber. „Er hatte schon angedeutet, dass ich Chancen habe und so weiter machen soll“, erzählt Weber. Gesagt, getan. Der Garmisch-Partenkirchner überzeugte weiterhin im Dress der Ice Tigers sowie letztendlich Söderholm. Die Belohnung: eine Einladung zum Deutschland Cup.

Donnerstag gegen Dänemark

Nun wird Weber ab dem morgigen Donnerstag bis Sonntag das Trikot mit dem Adler auf der Brust tragen dürfen. In Krefeld trifft die DEB-Auswahl am Donnerstag auf Dänemark, am Samstag auf Österreich und am Sonntag auf die Slowakei. Auch wenn Weber bereits mit seiner Nominierung angesichts von Söderholms Worten in München rechnen konnte, so wirklich auf dem Schirm hatte er den Deutschland Cup dann doch nicht. „Gerade in den Monaten Oktober und November spielt man so vor sich, da denkt man kaum an etwas anderes.“ Als dann die Nachricht vom DEB-Teammanager auf seinem Handy aufploppte, war die Erinnerung wieder da und das Grinsen breit. „Ich hab’ mich riesig über die Einladung gefreut. Es ist eine Ehre, für Deutschland zu spielen.“

Maximilian Kastner fehlt im DEB-Aufgebot

Am Dienstag reiste Weber nach Krefeld. Gerade angekommen, ging es direkt gemeinsam mit seinen Nationalmannschaftskollegen zum Mittagessen, anschließend stand das erste Meeting an, ehe am Nachmittag trainiert wurde. Gerne hätte Weber dort auch seinen Kumpel aus Garmisch-Partenkirchen begrüßt, Maximilian Kastner. Doch der wurde von Söderholm nicht in den Deutschland-Cup-Kader berufen. „Schade, ich hatte gehofft, mal wieder mit ihm gemeinsam zu spielen.“ Doch Weber hat eine Vermutung, warum er Kastner erst beim nächsten Duell mit dem EHC wiedersehen wird. „Wohl deshalb, weil München noch in der Champions League gefordert ist. Ich denke, deswegen wurden so wenige aus München nominiert.“ Mit Justin Schütz, Andreas Eder und Frederik Tiffels lud der Nationalcoach lediglich drei EHC-Cracks nach Krefeld ein.

Zurück im Nationalteam: Marcus Weber hat Nationaltrainer Toni Söderholm überzeugt. © IMAGO/ActionPictures

Einst gemeinsam beim SC Riessersee

Dafür sah Weber jemand anderes wieder, den er erst kurz zuvor gegen die Düsseldorfer EG getroffen hatte und mit dem er schon gemeinsam das SCR-Trikot getragen hat. Die Rede ist von Luca Zitterbart. „Das ist wirklich witzig. Wir haben schon beim Spiel gegeneinander darüber gesprochen, dass es cool wäre, wenn wir wieder gemeinsam ein Verteidiger-Pärchen bilden würden.“ War in der Saison 2020/21 der Fall. Damals war Weber für ein paar Spiele in die Heimat zurückgekehrt, da die DEL aufgrund der Corona-Pandemie später in die Saison startete. Zugleich lief Zitterbart für die Weiß-Blauen als Förderlizenzspieler des EHC auf. Ob beide nun zusammen in der DEB-Auswahl auf dem Eis stehen werden, wird sich zeigen. Noch wissen die Spieler nicht, welche Reihenzusammenstellungen Söderholm präferiert. Weber rechnet damit, dass die Eiszeiten sich in Grenzen halten werden, da ein 28-köpfiges Aufgebot nominiert wurde. „Die Saison ist lang und hart. Andere Spieler können sich ja komplett ausruhen.“

Spielstil des DEB-Teams taugt Weber

Der 30-Jährige ist aber froh, dass er diesmal nicht vom heimischen Sofa aus zuschauen muss. Dieses Schicksal hatte ihn bei der WM im Mai ereilt, als er sich kurz vor dem Turnierstart verletzte. „Jetzt muss nur noch das Knie halten, aber verschreien wir es mal besser nicht.“ Denn Weber freut sich auf das Eishockey bei der Nationalmannschaft, das taugt ihm mehr als das in der DEL. „International wird einfach geradliniger gespielt, schneller und härter gespielt. Dieser Stil liegt mir noch besser.“