ESC bleibt im Rennen um Platz acht

Nicht zu stoppen: Florian Strobl (am Puck) erzielte am Mittwochabend in Waldkraiburg den 4:3-Siegtreffer für die Geretsrieder River Rats.

Eishockey Bayernliga

Von Thomas Wenzel schließen

Einen knappen, aber verdienten 4:3-Sieg feierten die Geretsrieder River Rats am Mittwochabend in Waldkraiburg.

Waldkraiburg/Geretsried – Das Geretsrieder Eishockeyteam lässt im Kampf um Platz acht nicht locker: Am gestrigen Mittwochabend gewannen die River Rats mit 4:3 (0:1, 2:1, 2:1) beim EHC Waldkraiburg und bleiben damit als Tabellenneunter im Rennen um die Qualifikation für die Bayernliga-Meisterrunde. „Knapp, aber verdient gewonnen, weil die Mannschaft nie aufgegeben hat“, stellte Hans Tauber jun. fest. Allerdings hätte es nicht so eng werden müssen, meinte der Coach: „Wir haben zu viele Chancen liegen gelassen.“

Vor 310 Zuschauern begannen die in den letzten Wochen verbesserten Hausherren stark, während der ohne die erkrankten Martin Köhler, Bernhard Jorde und Benedikt May angetretene ESC zu abwartend agierte. „Wir waren nach den jüngsten beiden Niederlagen doch etwas verkrampft“, meinte Tauber. So ging Waldkraiburg nach 13 Minuten durch Michal Popelka im Powerplay in Führung.

Die River Rats starteten schwungvoll in den zweiten Abschnitt und kamen durch Michael Harrer zum 1:1 (28.). „Im zweiten Drittel waren wir klar die bessere Mannschaft“, betonte Tauber. Vier Minuten später erzielte Marek Haloda den 2:1-Führungstreffer, doch kurz vor der zweiten Pause gelang dem langjährigen DEL2-Stürmer Christian Neuert der Ausgleich. Nur 46 Sekunden nach Wiederbeginn brachte Daniel Merl die Geretsrieder mit 3:2 in Front. Leon Judt schaffte in Überzahl den Ausgleich für den EHC (51.), der in der Folge viel Druck machte. „Wir hatten wegen unserer Strafzeiten Kraft gelassen“, räumte der Geretsrieder Trainer ein. Doch seine Schützlinge steckten nicht auf und Florian Strobl erzielte sechs Minuten vor dem Ende den 4:3-Siegtreffer für die River Rats, die in Unterzahl noch eine bange Schlussphase zu überstehen hatten. tw

Waldkraiburg - Geretsried 3:4 (1:0, 1:2, 1:2) - Tore: 1:0 (12:31) Popelka (Neuert 5-4), 1:1 (28:33) Harrer (Reiter), 1:2 (32:16) Haloda (Bursch), 2:2 (39:06) Neuert (Popelka), 2:3 (40:46) Merl (Horvath, Bursch), 3:3 (50:34) Judt (Neuert 5-4), 3:4 (54:07) Strobl (Englbrecht). – Strafminuten: EHC 8, ESC 18. – Zuschauer: 310.