ESC-Coach Tauber: „Man braucht einfach ein Tor, um ins Spiel zu kommen“

Von: Thomas Wenzel

Teilen

Viel Mühe hatten die River Rats um Klaus Berger (Mi.) am Freitagabend gegen die technisch und läuferisch starken Königsbrunner. Am Ende stand eine klare 0:6-Niederlage. © hl

Gegen einen starken EHC Königsbrunn haben die Geretsrieder River Rats beim 0:6 ihre bislang höchste Saisonniederlage hinnehmen müssen - obwohl sie zwei Drittel lang gut mit dem Favoriten mitgehalten hatten.

Geretsried – Es war nicht der Abend des ESC Geretsried. Zuerst lief die Spielzeituhr im Stadion rückwärts statt vorwärts, dann musste Torhüterin Johanna May verletzt raus und am Ende kassierten die River Rats beim 0:6 (0:2, 0:2, 0:2) gegen den favorisierten EHC Königsbrunn ihre bislang höchste Saisonniederlage. „Besonders ärgerlich war, dass wir ,zu Null’ verloren haben, und das zu Hause“, sagte Trainer Hans Tauber jun.. Die Gäste seien abgeklärt im Stil einer Spitzenmannschaft aufgetreten: „Da braucht man einfach ein Tor, um ins Spiel zu kommen.“

Der ESC-Coach nannte die ersten beiden Gegentreffer in der vierten und neunten Minute durch Max Petzold und Max Lukes als Knackpunkte der Partie. „In beiden Fällen unglücklich für uns, weil nicht aus dem Spiel heraus entstanden“, so Tauber. Seine Mannschaft hielt in dieser Phase gegen die technisch und läuferisch starken Königsbrunner gut mit, versäumte es aber, sehenswerte Kombinationen in Tore umzumünzen.

Im zweiten Drittel versuchten die River Rats heranzukommen, mussten aber zuerst einmal den Verlust von Keeperin May verkraften, für die Martin Morczinietz kam. Wieder waren es die Schwaben, die dann durch Tom Prokopovics (24.) und den letztjährigen DEL-Stürmer Marco Sternheimer (38.) ihren Vorsprung auf 4:0 ausbauten. „Natürlich hatten wir Glück in einigen Situationen, haben aber hinten das meiste weggeräumt“, stellte EHC-Trainer Robert Linke fest. Verlassen konnten sich die Gäste zudem auf ihren Torwart-Routinier Stefan Vajs, der auch im Schlussabschnitt beste Geretsrieder Möglichkeiten zunichte machte. Erneut Lukes (45.) und Lukas Häckelsmiller (58.) machten schließlich den Königsbrunner Sieg perfekt. Linke: „Eine Top-Leistung meiner Mannschaft.“

Geretsried - Königsbrunn 0:6 (0:2, 0:2, 0:2) - Tore: 0:1 (3:15) Petzold (Sternheimer, Tausend), 0:2 (8:15) Lukes (Bullnheimer, Kittel), 0:3 (23:40) Prokopovics (Sternheimer), 0:4 (37:58) Sternheimer (Bullnheimer 5-4), 0:5 (44:57) Luikes (Sternheimer 5-4), 0:6 (57:20) Häckelsmiller (Sternheimer). – Strafminuten: ESC 12, EHC 8. – Zuschauer: 400.