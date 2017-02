Dorfen schon wieder ohne Fortune

Eishockey: Playoff- Viertelfinale

Dorfen - Sie haben alles gegeben – ohne Erfolg: Die Dorfener Eispiraten verloren am Sonntagabend auch ihr zweites Playoff-Viertelfinalspiel gegen die Löwen aus Waldkraiburg. Nach dem 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) wird es in der Best-of-five-Serie jetzt ganz schwer.

Schon vor dem ersten Bully stellte sich im ESC-Lager die Frage, wie sich die Eispiraten in dieser zweiten Playoff-Partie gegen die Löwen schlagen werden, da ihr Topscorer Lukas Miculka wegen der am Freitag kassierten Spieldauerstrafe zum Zuschauen verurteilt war. Die Dorfener zeigten sich couragiert. Im ersten Drittel hatten sie – anders als zuletzt – den Oberligisten gut im Griff. Mit Erfolg: In der 7. Minute durften die heimischen Fans erstmals jubeln. Bei einem schnellen Gegenzug legte Christian Göttlicher einen Querpass für Tobi Feilmeier auf. Der agile Mittelstürmer ließ EHC-Goalie Björn Linda beim 1:0 keine Chance.

Dorfen bot sich wenig später sogar die Chance zum 2:0. Als Andi Attenberger einschussbereit gelegt wurde, gab es Penalty. Doch der Kapitän brachte den Strafschuss nicht an Linda vorbei. Kurz darauf überstanden die Hausherren beinahe eine Minute lang eine zweifache Unterzahl. So ging der ESC nach einem temporeichen Spiel auf Augenhöhe mit der knappen Führung in die erste Pause.

Wie verwandelt kamen die Waldstädter aus der Kabine und setzten die Eispiraten sogleich stark unter Druck. Offensichtlich hatte Waldkraiburgs Coach Rainer Zerwesz die richtigen Worte gefunden. Jedenfalls spielte der Oberligist im Mittelabschnitt weit aggressiver. Nico Vogl, der zunächst an ESC-Goalie Kevin Yeingst gescheitert war, schaffte dann doch den 1:1-Ausgleich (24.). Die Eispiraten kamen erst in der 29. Minute zu ihrer ersten Chance. Im Gegenzug verzog auch Martin Führmann in aussichtsreicher Position.

In zwei Überzahlspielen konnten sich die Dorfener wieder stärker nach vorne orientieren und reklamierten in der 34. Minute einen Treffer, der jedoch nicht anerkannt wurde. Es folgten Einschussmöglichkeiten auf beiden Seiten beim Spiel Vier gegen Vier von Göttlicher und Zick. Einige Male hatte auch der starke Löwen-Goalie alle Hände voll zu tun, aber es blieb beim 1:1.

Im Schlussdrittel wurde es turbulent. Die Dorfener versuchten, dem Spiel mit mehr Biss eine Wende zu geben. Doch es war Waldkraiburg, das 2:1 in Führung ging. Als die Eispiraten in der 43. Minute zu weit aufgerückt waren, hatten sie Jakub Marek übersehen, der an der blauen Linie lauerte, allein abzog und zum 2:1 einschoss. Dorfen blieb am Drücker, geriet aber in zweifache Unterzahl (33.). Die Gäste kamen im Powerplay jedoch an den drei wackeren Dorfenern und Yeingst nicht vorbei. Dann leistete sich EHC-Stürmer Michael Trox ein böses Foul. Er streckte Tobi Brenninger nieder und kassierte dafür in der 56. Minute eine Matchstrafe. Knapp vier Minuten blieben den Eispiraten, das Spiel in Überzahl zu kippen. Doch der starke Linda hatte das Glück gepachtet. Dorfen konnte auch aus einer weiteren Zwei-Minuten-Strafe der Gäste kein Kapital mehr schlagen.

Statistik

Tore/Assists: 1:0 (7.) Feilmeier (Göttlicher), 1:1 (24.) Vogl (Hilpert, Trox), 1:2 (43.) Marek (Zick). – Strafminuten: Dorfen10, Waldkraiburg 37. HSR: Vorzeiz. –Zuschauer: 880. (Georg Brennauer)