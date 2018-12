2:6-Niederlage: Rückschlag für die Eispiraten

Eishockey-Bayernliga

Die hohe Hürde Bad Kissingen konnte der ESC Dorfen im Bayernliga-Auswärtsspiel am Sonntag nicht nehmen.

Bad Kissingen/Dorfen – Bei den kompakt auftretenden Wölfen unterlagen die Eispiraten 2:6 (0:2, 0:3, 2:1),.Der ESC hatte mit 16 Feldspielerin und zwei Torhütern die Reise ins rund 350 Kilometer entfernte unterfränkische Bad Kissingen angetreten. Dort starteten die zuletzt sportlich in Verzug gekommenen Wölfe nach zwei abgesagten Spielen und der zuletzt in Erding bezogenen 3:6-Niederlage sehr druckvoll in die Partie. Nachdem ESC-Torwart Thomas Hingel gleich in der Anfangsphase eine große Chance der Gastgeber vereitelte kamen diese per Doppelschlag in der 4. und 5. Minute durch die Deutsch-Russen Mikhail Nemirovsky und Anton Zimmer zu zwei Treffern. Die defensiv eingestellten Eispiraten hatten es versäumt, die technisch starken Gegner schon in der neutralen Zone abzudrängen.

Danach kamen die Eispiraten etwas besser ins Spiel, doch entschärfte EC-Torwart Benjamin Dirksen gute Chancen der beiden Tschechen Lukas Miculka und Tomas Vrba. Bis zur ersten Pause blieb es beim 2:0, nachdem ein vermeintlich dritter Treffer der Wölfe wegen hohen Stocks keine Anerkennung fand.

In zweifacher Unterzahl – Mark Waldhausen und Miculka drückten die Strafbank – mussten die Eispiraten sechs Sekunden vor der Rückkehr von Waldhausen das 0:3 durch Kevin Marquardt auf Zuspiel von Hemmerich und Masel hinnehmen. Während die Gastgeber mit ihren fünf eingedeutschten Ausländern mit technisch gut abgestimmten Spielzügen bei wenig Scheibenverlusten ihre temporeichen Angriffe fortsetzten, fanden die Eispiraten kaum ein Mittel, die Aktionen der Wölfe einzugrenzen. Mit seinem zweiten Treffer erhöhte Zimmer nach Vorarbeit von Seewald und Eirenschmalz auf 4:0, und Christian Masel legte noch vor der erneuten Pause das 5:0 nach (34.). Die Partie war damit zu Gunsten der favorisierten Gastgeber gelaufen.

Im Schlussdrittel bäumte sich Dorfen aber nochmals auf und kam durch Kapitän Andi Atternberger auf Zuspiel von Johannes Kroner zum 1:5 (46). Eine Minute später gelang den Eispiraten, die nie aufsteckten, bei zweifacher Überzahl sogar das 2:5 durch Waldhausen. Dabei blieb es bis zur Schlussminute. Da versuchte sich der ESC dann noch ohne Torhüter und kassierte durch Masel mit einem Schuss ins leere Tor das 2:6.

Statistik

Tore: 1:0 (4.) Nemirovsky (Seewald, Schneider), 2:0 (5.) Zimmer (Nemirovsky, Seewald), 3:0 (24.) Marquardt (Hemmerich, Masel/5-3), 4:0 (31.) Zimmer (Seewald,Eirenschmalz), 5:0 (34.) Masel (Marquardt), 5:1 (46.) Attenberger (Kroner), 5:2 (47.) Waldhausen (Miculka/5-3) 6:2 (59.) Masel (5-6). – Zuschauer: 320. – Strafminuten: Bad Kissingern: 6, Dorfen:10.

Georg Brennauer