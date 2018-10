2:7 – Eispiraten gehen in Miesbach unter

Eishockey - Bayernliga

Verletzungen und Krankheiten spielen dem ESC Dorfen derzeit übel mit. Mit einem um sieben Spieler dezimierten Kader unterlagen die Eispiraten am Sonntagabend beim TEV Miesbach mit 2:7 (1:4 ,0:1, 1:2) Toren.

Miesbach/Dorfen – Die Vorzeichen standen für die Eispiraten erneut nicht zum Besten. Ohne die verletzten Verteidiger Michael Numberger und Tobias Fengler sowie den erkrankten Florian Mayer und ohne die verletzten Stürmer Lukas Miculka, Andreas Attenberger, Ernst Findeis und Tobias Brenninger mussten die Isenstädter die Reise ins Oberland antreten. Wenigstens war der zuletzt beruflich verhinderte Verteidiger Johannes Kroner wieder mit von der Partie.

Der gastgebende Oberliga-Absteiger, der mit vier Reihen vom Startbully weg mächtig Druck auf das Dorfener Drittel und Torhüter Simon von Fraunberg ausübte, bestimmte klar die Marschroute. Lediglich Mario Sorsak ließ in den Anfangsminuten eine dicke Chance liegen. Danach aber erzielten die Miesbacher per Doppelschlag das 1:0 (4.) und 2:0 (5.) durch Martin Zahora und Athanasios Fissekis. Zwar glückte der jungen ESC-Reihe der Anschlusstreffer durch Alexander Voglhuber, aber dann baute der TEV die Führung bis zur ersten Pause kontinuierlich bis auf 4:1 aus.

In Unterzahl – Miesbach bezog die einzige Zwei-Minuten-Strafe Ende des ersten Drittels – starteten die Gastgeber ins zweite Drittel. Beim ESC rückte nun Thomas Hingel ins Tor. Die Miesbacher, die zwei Tage zuvor, beim 4:5 nach Verlängerung in Füssen, dem heuer sehr starken Spitzenreiter kräftig auf den Pelz gerückt waren, nahmen im zweiten Drittel das Gas etwas raus. Andererseits versuchte der ESC die sich abzeichnende Niederlage in Grenzen zu halten.

Der litauische Dorfener Außenstürmer Povilas Verenis zauberte in der 30. Minute einen sehenswerten Alleingang aufs Eis, wurde aber beim Abschluss gerade noch gestoppt. Bei Vier gegen Vier kamen die Oberländer zum 5:1 (36.) durch Christian Czaika. Bei dem Ergebnis blieb es bis zur erneuten Pause.

In der 43. Minute gelang dem Dorfener Tschechen Tomas Vrba nach einer Kombination mit Mark Waldhausen und Florian Brenninger eine Ergebniskorrektur zum 2:5. Dorfen ließ nichts unversucht, weiter ran zu kommen, aber die in der Breite besser besetzten Gastgeber erhöhten dann bei Fünf gegen Drei auf 6:2 durch Peter Kathan und zwei Minuten später bei Fünf gegen Vier sogar noch auf 7:2 durch Sebastian Höck.

Statistik:

Tore: 1:0 (4.) Zahora (Deml, Slavicek), 2:0 (5.) Fissekis (Czaika), 2:1 (7.) Voglhuber (Lönnig), 3:1 (12.) Fissekis (Czaika), 4:1 (17.) Slavicek (Lidl, Zahora) 5:1 (36.) Slavicek (Lidl, Zahora/4-4), 5:2 (43.) Vrba (Waldhausen, F. Brenninger/5-4), 6:2 (51.) Kathan (Deml, Zahora/5-3), 7:2 (53.) Höck (Lidl, Feuerreiter/5-4). – Strafminuten: Miesbach: 6, Dorfen: 12.

Georg Brennauer