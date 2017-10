4:3-Erfolg – Früher Rückstand weckt Dorfens Kampfgeist

Eishockey Bayernliga

Die Fahrt ins Allgäu hat sich gelohnt. Der ESC Dorfen siegte am Freitagabend in Germering mit 4:3 (0:1, 3:0, 1:2) Toren. Es war ein hartes Stück Arbeit für die Eispiraten.

Dorfen –Die Isenstädter waren ohne den erkrankten Stammverteidiger Florian Mayer, ohne Mario Sorsak und Dominik Schnirch (1 b) angereist und brachten nur 14 Feldspieler sowie zwei Torleute auf den Spielbericht (Germering 17 + 2). Dennoch bot sich den Eispiraten die erste dicke Chance, als Florian Brenninger allein auf Goalie Daniel Klein zulief, allerdings beim Abschluss scheiterte. Postwendend machte es der tschechische Verteidiger Jaroslav Sarsok besser und schloss einen Konter zum 1:0 für die Gastgeber ab (4.).

Danach entwickelte sich eine schnelle Partie, die beiden Kontrahenten mehrere Chancen eröffnete. Mehr Möglichkeiten hatten dabei die Eispiraten bei denen Lukas Miculka, Florian Brenninger und Trevor Hills leer ausgingen. Die dickste Chance erkämpfte sich der ESC, als sich Christian Seidlmayer in Unterzahl beim Forechecking durchsetzte, aber im Abschluss scheiterte.

Den verdienten Ausgleich erzielte Florian Brenninger gleich zum Auftakt des Mitteldrittels (22.). Die Eispiraten verstärkten den Druck auf das Germeringer Tor und nahmen mit konsequentem Forechecking der Feilmeier-Truppe den Wind aus den Segeln. Kapitän Tobias Brenninger brachte die Isenstädter in der 28. Minute nach einem sehenwerten Powerplay zusammen mit Miculka und Mark Waldhausen in Führung. Zuvor schon hatte ESV-Verteidiger Jonas Huber verletzt in die Kabine gehen müssen. Nachdem Hills den EVG-Goalie geprüft hatte, schloss Miculka im Nachsetzen zum 3:1 ab. Die Dorfener kontrollierten jetzt die Partie, während sich die Gastgeber mehrere Fehlpässe erlaubten, sodass die Führung durchaus verdient war.

Im Schlussdrittel stemmten sich die Gastgeber wieder mehr gegen die drohende Niederlage. Und das mit großem Erfolg. Beim Powerplayspiel verkürzte zuerst Feilmeier auf 2:3 (44.), und ein weiteres Überzahlspiel nutzte ein weiterer Ex-Dorfener, Florian Fischer, zum 3:3-Ausgleich.

Ernst Findeis schaffte schließlich in der 51. Minute die Dorfener 4:3-Führung. Mit sechs Feldspielern versuchten es die Wanderers in der Schlussminute, aber Dorfen hielt dem Anrennen stand.

Statistik:

Tore: 1:0 (4.) Sarsok, 1:1 (22.) F. Brenninger, 1:2 T. Brenninger (Miculka, Waldhausen), 1:3 (33.) Miculka (Hills), 2:3 (44./5-4) Feilmeier, Fischer, 3:3 (49.) Fischer (Klopstock, Rossi), 4:3 (51.) Findeis (F. und T.Brenninger) – Strafminuten: Germering: 4, ESC Dorfen: 8+10 (Fengler).