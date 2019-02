5:3 in Kempten: Die Eispiraten gewinnen weiter

Eishockey

Der ESC Dorfen hat die nächsten drei Punkte Richtung Klassenerhalt eingefahren. Mit 5:3 (3:1, 2:1, 0:1) Toren setzte er sich am Freitagabend beim ESC Kempten durch.

Dorfen/Kempten – Dabei erwischten die Eispiraten einen Einstieg nach Maß. Tobias Brenninger gewann sein Bully, Kemptens Keeper Fabian Schütze konnte den Schuss von Ernst Findeis nur kurz abwehren, und Florian Brenninger staubte zum 1:0 ab. 70 Sekunden waren gespielt, da bot sich Youngster Christoph Lönnig eine Topchance, aber Schütze reagierte stark. Der erste Kemptener Angriff nach knapp zwei Minuten führte zur ersten Dorfener Strafzeit, bei der Torhüter Thomas Hingel nur einmal ernsthaft gefordert wurde. In doppelter Unterzahl gerieten die Eispiraten in der 6. und 7. Minute. Clever behaupteten sich Kapitän Andreas Attenberger, Mark Waldhausen und Tomas Vrba. Letzterer schloss einen Konter zum 2:0 ab.

Nach ganz starker Vorarbeit seines 21-jährigen Landsmanns Michal Horky erhöhte Vrba auf 3:0. Den bekam der inzwischen eingetroffene Fanclub Red Blue Army auch mit. Der Schwede Adrian Kastel-Dahl bestrafte kurz vor der Pause einen schlimmen Puckverlust des ESC vor dem eigenen Heiligtum zum 1:3.

Kempten kam mit neuem Auftrieb aus der Pause, und die Eispiraten kassierten gleich wieder eine Strafzeit. Auf Keeper Hingel war aber Verlass – vor allem seine Duelle mit Kemptens Schweden wurden zum Dauerbrenner. Nach knapp 25 Minuten kassierte Kempten die erste Strafe – bei Dorfen waren es bis dahin vier. Bei Strafe Nr. 2 gegen die Sharks überlistete Flo Brenninger deren Keeper ganz raffiniert zum 4:1.

Kempten versuchte weiterhin alles, aber in Hingel fanden Kastel-Dahl, der Tscheche Hornak und von Sigriz ihren Meister. Lönnig scheiterte auf der Gegenseite nach tollem Sololauf an Schütze. Vrba schraubte aber dann mit einem gewaltigen Hammer die ESC-Führung auf 5:1. Das letzte Wort hatte auch in diesem Drittel Kempten durch Patrick Weigant mit einem für Hingel unglücklichen Kullertreffer zum 2:5.

Mit Routinier Martin Niemz für Schütze im Tor kam Kempten aus der zweiten Pause. Die Eispiraten kontrollierten zunächst das Geschehen. Als nach 48 Minuten Vrba auf die Strafbank musste, kam Kempten gewaltig auf, und Hingel hatte Schwerstarbeit zu verrichten. Auch bei personellem Gleichstand blieben die Sharks am Drücker. Deren auffälligster Akteur Kastel-Dahl machte es in der 57. Minute nochmal spannend – mehr aber nicht.

Statistik:

Tore/Assists: 0:1 (1.) Fl. Brenninger (Findeis), 0:2 (8.) Vrba, 0:3 (13.) Vrba (Horky), 1:3 (19.) Kastel-Dahl (Weigant), 1:4 (28.) Fl. Brenninger (5-4), 1:5 (38.) Vrba (Attenberger), 2:5 (39.) Weigant (Kastel-Dahl), 3:5 (57.) Kastel-Dahl – Strafminuten:ESCK 8 / ESCD 14 – HSR: Manuel Vorgeitz – Zuschauer:248.

HELMUT FINDELSBERGER