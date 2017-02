6:2 - Eispiraten ziehen im Schlussdrittel davon

Eishockey-Verzahnungsrunde

Die Eispiraten mussten gestern gewinnen, und sie haben ihre Pflichtaufgabe zuhause gegen den EV Pegnitz mit 6:2 (1:1, 2:1, 3:0) Toren auch gemeistert. Durchatmen konnten die ESC-Fans erst im letzten Drittel.

Dorfen – Die Ausgangslage für die Eispiraten war klar: Ein Erfolg musste her. Doch die in der Tabelle abgeschlagenen Oberfranken waren nicht gewillt, die Punkte zu verschenken. Sie verlangten dem ESC, bei dem Florian Brenninger wegen Grippe hatte passen müssen, vom Startbully weg alles ab.

Nach anfänglichen Chancen auf beiden Seiten gelang den Gästen prompt in der 6. Minute auch der Führungstreffer durch Stefan Hagen. Dorfen kam in der Folge besser in die Partie, wenngleich der Spielfluss durch die ersten Strafzeiten mitunter gehemmt wurde. Bei vier Powerplay-Spielen, einmal sogar in der 17. Minute in zweifacher Überzahl, gingen die Ice Dogs leer aus. Ebenso der ESC, dem zwei Überzahlspiele nichts Zählbares einbrachten. Dennoch war der 1:1-Ausgleich in der 10. Minute mehr als fällig, obwohl Gäste-Goalie Maximilian Schmidt sehr sicher zwischen den Holmen wirkte.

Flott war das Spiel auch im zweiten Drittel. Zunächst scheiterte Lukas Miculka nach Alleingang an Schmidt, der in den folgenden Minuten voll unter Beschuss genommen wurde. Dann parierte der starke Schlussmann Schüsse von Dominik Vanek – der hatte den Goalie eigentlich schon ausgespielt – und Attenberger. Dann aber schepperte es: Mit raffiniertem Abschluss erzielte Tobi Feilmeier das 2:1 auf Zuspiel von Miculka (27.). Mit einem Glückstreffer nur knapp neben den Pfosten erzielte der beste Techniker und Scorer der Gäste, Alexandrs Kercs, der frei hinter der Blauen zu Schuss kam, den 2:2-Ausgleich. Dann waren wieder die Hausherren dran, die nun mal ein Powerplay (Vier gegen Drei) durch einen sehenswerten Abschluss von Tobi Brenninger zum 3:2 nutzen konnten.

Kurzer Schreck für den ESC, nachdem sich Ernst Findeis am Kinn verletzt hatte und genäht werden musste. Der Stürmer war jedoch wieder dabei, als die Eispiraten im Schlussdrittel immer stärker wurden und nach tollen Spielzügen durch Sandro Schroepfer, Mario Sorsak, und Daniel Kreß auf 6:2 davonzogen. Im Dorfener Tor ließ der erneut souverän haltende Torhüter Kevin Yeingst bei einigen dicken Chancen der nie aufsteckenden Gäste nichts mehr anbrennen.

Statistik:

Tore:0:1 (6.) Hagen (Adler), 1:1 (10.) Findeis (Attenberger, Kroner), 2:1 (24.) Feilmeier (Miculka), 2:2 (34.) Kercs (Hasauer), 3:2 (38.) T. Brenninger (Rauscher, Attenberger/4-3), 4:2 (48.) Schroepfer (Mayer, Sorsak), 5:2 (54.) Sorsak (Rauscher, Attenberger), 6:2 (59.) Kreß (Feilmeier,Göttlicher).

Strafminuten:Dorfen 16, Pegnitz: 12.

Zuschauer:250.

Georg Brennauer