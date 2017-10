6:2 – ESC Dorfen führt den Altmeister vor

Ausgerutscht: Diese Szene, bei der Füssens Marius Keller (2. v. r.) ausrutscht, war symptomatisch für das Spiel der Allgäuer, die sich in Dorfen mehr ausgerechnet hatten. Kevin Yeingst, Tobias und Florian Brenninger stoppen den gegnerischen Stürmer mit vereinten Kräften.

Eishockey – Bayernliga

Der ESC Dorfen zeigt sich weiter in glänzender Form. Im gestrigen Heimspiel besiegten die Eispiraten den EV Füssen. Der Altmeister aus dem Allgäu hatte zu keiner Phase eine echte Chance.

von Georg Brennauer

Dorfen –Der ESC Dorfen hat im sechsten Spiel den fünften Sieg eingefahren und grüßt nach dem 6:2 (3:1, 3:1, 0:0) gegen den EV Füssen von Platz drei der Bayernliga-Tabelle. Die Allgäuer kamen mit der Empfehlung von vier Siegen in fünf Spielen. Also waren die Eispiraten gewarnt und gingen entsprechend konzentriert in die Partie.

Und sie erwischten einen perfekten Start: Bereits in der 2. Minute schloss Florian Brenninger einen schnellen Angriff zum 1:0 ab. Das gab den Hausherren sichtlich Auftrieb. Wenngleich auch ESC-Torwart Kevin Yeingst bei diesem schnellen Schlagabtausch mehrfach gefordert war, zeigten sich die Hausherren engagierter. In der 6. Minute schnappte sich Lukas Miculka im EVF-Drittel die Scheiben und lochte knapp neben dem Pfosten zum 2:0 ein. Damit nicht genug, und dies obgleich der ESC ohne die verletzten Leistungsträger Andreas Attenberger und Christian Göttlicher auskommen musste. In der 10. Minute erhöhte der agile Miculka auf 3:0. Bei den Gästen machte Torwart Benedikt Hötzinger daraufhin seinen Platz für Andreas Jorde frei. Aus kurzer Distanz konnte Ron Neehook mit einem verdeckten Schuss prompt auf 1:3 (13.) verkürzen.

Bei Vier gegen Vier wurde der Mittelabschnitt eröffnet, und Florian Brenninger erhöhte, kaum dass die Reihen wieder komplett waren, mit einem exzellenten Treffer auf 4:1 (22.). Zwei Minuten später traf Trevor Hills im Powerplay zum 5:1, und in der 29. Minute legte der agile US-Boy das 6:1 nach. Eine Schrecksekunde für Dorfen dann in der 34. Minute, als sich Miculka bei einem Zweikampf in Gesicht verletzte und vom Eis musste. Der Tscheche kehrte jedoch nach einigen Minuten wieder zurück. Die Schwaben witterten zwischenzeitlich Morgenluft und verkürzten durch Ron Newhooks zweiten Treffer auf 2:6.

Trotz des deutlichen Rückstands steckten die Gäste, die nur drei Reihen zur Verfügung hatten, weil die DNL-Spieler im Nachwuchs ran mussten, nie auf. Auch im Schlussdrittel gab es noch einige sehenswerte Szenen. Dabei waren die Eispiraten weiteren Treffern näher als die Allgäuer, die allerdings auch den glänzend haltenden ESC-Keeper Yeingst zu einigen Glanzparaden forderten.

In der stets fairen Begegnung überstand der ESC locker eine weitere Unterzahl, und so blieb es letztlich beim 6:2 für die Eispiraten, das zu keiner Zeit in Gefahr war.

Statistik

Tore:1:0 (2.) F. Brenninger (Waldhausen,Kroner), 2:0 (6.) Miculka (Sorsak, Numberger), 3:0 (12.) Miculka (T. Brenninger, Sorsak), 3:1 (13.) Newhook (Böck), 4:1 (22.) F. Brenninger, 5:1 (25.) Hills (5-4), 6:1 (29.) Hills, 6:2 (34.) Newhook. – Zuschauer: 240. – HSR: Alain Kretschmer. – Strafminuten: Dorfen 6, Füssen 4.