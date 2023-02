ESC Dorfen: Abstiegskampf, Teil eins und zwei

Von: Georg Brennauer

Nicht Klima-, sondern Bandenkleber: Dylan Hood (Schweinfurt) und Benedikt Dietrich (Dorfen) testen die Grenzen eines Eishockeyfeldes aus. © Dominik Findelsberger

Die Eispiraten startet mit happigen Aufgaben in die Playdowns.

Dorfen – Wie schon zu Beginn der Bayernliga-Hauptrunde stellt sich dem ESC Dorfen die erste Aufgabe der Abstiegsrunde am heutigen Abend um 20 Uhr beim ERV Schweinfurt, ehe am Sonntag um 17.30 Uhr der ESV Buchloe seine Visitenkarte in der Dr.-Rudolf-Halle abgibt.

In dieser Abstiegsrunde mit Hin- und Rückspielen zeichnet sich ein sehr enges Ringen unter den sieben Konkurrenten Buchloe, Geretsried, Schweinfurt, Dorfen, Waldkraiburg, Pegnitz und Pfaffenhofen ab. Zumindest hat der Verlauf der Vorrunde gezeigt, dass jeder jeden besiegen kann. In Schweinfurt holten die Eispiraten beim 2:3 nach Penaltyschießen einen Punkt. Das dürfte diesmal noch schwerer werden, denn waren damals im Oktober bei den Mainfranken die torgefährlichsten Angreifer, der neuverpflichtete Joey Sides und sein amerikanischer Sturmkollege Dylan Hood, nicht mit von der Partie. Beim 4:3-Sieg des ESC in Dorfen hatte man die beiden bis auf das Schlussdrittel im Griff. Dennoch liegt die besondere Stärke der Unterfranken im Angriff, zumal ERV-Coach Andreas Kleider mit Christian Masel und dem ehemaligen DNL-Spieler Alexander Asmus über weitere sehr torgefährliche Stürmer verfügt. Dennoch mussten sich die Mighty Dogs mit Platz elf zufriedengeben und rutschten wie im Vorjahr in die Playdown-Runde.

ESC-Trainer Franz Steer steht der zuletzt aus schulischen Gründen fehlende Verteidiger Benedikt Dietrich wieder zur Verfügung, ebenso der einige Wochen verletzte Stürmer Christoph Obermaier. Am Freitag dürfte zumindest auch Jungstürmer Felix Wiedenhofer mit von der Partie sein, der dann aber am Sonntag im wichtigen Heimspiel der U 20 um 11.20 Uhr gegen Landesliga-Spitzenreiter Fürstenfeldbruck gebraucht wird.

Probleme bereitet allerdings am Freitag die frühe Anreise in das rund 270 Kilometer entfernte Schweinfurt. Steer hofft, dass alle Spieler das regeln können. Fraglich ist aber der Einsatz von Stürmer Josef Folger.

„Zum Auftakt hat man es mit zwei happigen Gegnern zu tun“, meinte auch Dorfens Eishockeychef Manfred Detterbeck. Er hoffe, dass die Eispiraten den gegen Kempten gezeigten Schwung mit in diese Herausforderungen bringen, zumal am Sonntag mit den Allgäuern aus Buchloe ein Gegner nach Dorfen kommt, der dem ESC heuer schon Niederlagen (1:5, 1:6, 1:6) beibrachte.