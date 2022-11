Bestraft von Buchloe: ESC Dorfen verliert zuhause 2:6

Von: Helmut Findelsberger

Das Dorfener 1:2: Sandro Schroepfer (l.) überwindet Buchloes Torwart Dominic Guran per Bauerntrick. © Dominik Findelsberger

Lange Zeit haben sie toll gekämpft, aber zu viele Tormöglichkeiten ausgelassen. Dann wurden die Eispiraten des ESC Dorfen beim 2:6 (1:2, 0:1, 1:3) vom ESV Buchloe eiskalt bestraft.

Dorfen – Für Torhüter Andreas Marek und Verteidiger Florian Fischer waren es am Freitagabend die Saisonpremieren, aber vom Feldspieleraufgebot fehlten auch diesmal wieder neun Stammkräfte. Dorfen war den Freibeutern aus dem Allgäu von Beginn an dennoch mehr als ebenbürtig. Beim überlegt herausgespielten Führungstreffer ließ Buchloe Klasse aufblitzen, aber bereits vorher hatten Urban Sodja und Christoph Hradek sehr gute Einschussmöglichkeiten auf ESC-Seite nicht nutzen können. Was die Eispiraten in der Folge auch versuchten, die Scheibe wollte einfach nicht ins Eckige. Bei einer Überzahl waren allein fünf Abschlüsse zu verzeichnen, aber der 21-jährige Dominic Guran im Gäste-Tor konnte mit Können, aber auch ganz viel Glück seinen Kasten sauber halten.

Es dauerte lange, aber Buchloe konnte sich mal befreien. Dann bewahrheitete sich die alte Eishockey-Weisheit „Jeder Schuss aufs Tor ist gefährlich“, als Lukas Ruf platziert, aber nicht unhaltbar von der blauen Linie zum 2:0 traf. Wenn alles Filigrane nicht hilft, muss der gute alte Bauerntrick herhalten, und mit dem gelang Sandro Schroepfer 24 Sekunden vor der Pause der Anschluss.

Die Gäste nahmen noch eine Strafzeit mit ins zweite Drittel, aber die egalisierte kurz nach Wiederbeginn Gasper Susanj mit seinen zwei Minuten. Die Partie wurde nun offener, und Torchancen gab’s zur Genüge auf beiden Seiten. Nach einem Bully und dem anschließenden Tohuwabohu vor Marek schaltete Buchloes Felix Schurer am schnellsten zum 3:1. Dafür übertrafen sich Hradek, Sodja und Co. im Auslassen bester Tormöglichkeiten. „Man kann den Burschen keine Vorwürfe machen, sie versuchen alles“, resümierte Trainer Franz Steer zur zweiten Pause.

Zwei Treffer Rückstand sind nicht die Welt, aber die Dorfener schienen zum Schlussdurchgang auch ein wenig den Glauben verloren zu haben. Dafür spielten die Gäste ihre Routine immer mehr aus. Sie hatten auch das Glück, das den Eispiraten fehlte. So sprang zu ihrem 4:1 durch Nico Nieberle der Puck von einem ESC-Schläger abgefälscht an Marek vorbei ins Netz. Als Marek spektakulär den anstürmenden Alexander Krafczyk stoppte, fand der Puck über Verteidiger Hubers Schlittschuh den Weg über die Linie zum 5:1. Selbst nach dem sechsten Buchloer Treffer durch Philip Zabel kämpften die Eispiraten wacker weiter. In der Schlussminute gelang Benedikt Dietrich in Überzahl wenigstens noch ein Treffer.

Statistik:

Tore/Vorlagen: 0:1 (4.) Hegner (Petrak), 0:2 (17.) Ruf (Schurer), 1:2 (20.) Schroepfer (Susanj, Sodja), 1:3 (30.) Schurer (C. Wittmann), 1:4 (43.) Nieberle (Amort), 1:5 (48.) Krafczyk, 1:6 (51.) Zabel (Simon), 2:6 (60.) Dietrich (Susanj, Sodja/5-4) – Zuschauer: 128 – Schiedsrichter: Sebastian Alt, Florian Fröhlich – Strafminuten: ESC 8, ESV 8